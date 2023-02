Nieprawidłowości w NCBR? Ministerstwo wszczyna kontrolę

Decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, której przedmiotem jest sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka".

"Decyzją Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej została wszczęta kontrola w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju" - przekazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, cytowany w komunikacie resortu.

Jak wyjaśniono, przedmiotem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia konkursu "Szybka Ścieżka".

Opozycja domaga się kontroli NIK w NCBR i uniewaznienia konkursu "Szybka ścieżka"

Ogłoszenie wszczęcia kontroli w NCBR nastąpiło po tym, jak posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński wystąpili do NIK o zbadanie okoliczności przyznawania dotacji w ramach tego samego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Na wtorkowej konferencji w Sejmie posłowie KO zwrócili uwagę na dwa podmioty w związku z konkursem "Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwszy opisany został na początku lutego przez Radio Zet, które podało, że prawie 55 mln zł otrzymała spółka o kapitale 5 tys. zł założona 10 dni przed ostatecznym terminem składania wniosków, przez niespełna 30-latka w mieszkaniu prywatnym; wniosek firmy otrzymał najniższą możliwą ocenę dopuszczającą do finansowania, czyli 10 na 16 punktów. NCBR poinformowało natomiast, że wnioskodawca, o którym mowa, nie dostał dotacji, a projekt, znajduje się jedynie na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania, co nie oznacza wypłaty jakichkolwiek środków.

Drugi z podmiot to - jak mówili posłowie na konferencji prasowej - białostocka spółka, która miała otrzymać 123 mln dotacji. Szczerba ocenił, że po przeanalizowaniu kondycji finansowej firmy, nadaje się ona do likwidacji. "Sprawdziliśmy w wywiadowniach gospodarczych tę spółkę. Maksymalny kredyt, jaki ta firma jest w stanie na rynku uzyskać wynosi 750 zł. I tej firmie państwo PiS, NCBR przekazuje 123 mln zł" - powiedział Szczerba.

Posłowie poinformowali, że złożyli wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie okoliczności przyznawania dotacji w ramach konkursu NCBR "Szybka ścieżka - innowacje cyfrowe". Domagają się także unieważnienia wyników konkursu dla przywołanych przez nich dwóch podmiotów.

"Chcemy o tej sprawie poinformować OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych)" - zapowiedział Szczerba. "Poznaliśmy dokładne zakresy tych projektów. Żaden z tych projektów nie jest projektem innowacyjnym" - dodał poseł KO.

"Być może to była szybka ścieżka dla niektórych jak zdobyć ogromne pieniądze" - powiedział Joński. "Mamy wrażenie, że NCBR stał się łupem politycznym jednej z partii" - dodał.

Zmiana w fotelu prezesa NCBR. Jacek Orzeł pokieruje pracami Centrum

Wcześniej doszło również do odwołania pełniącego obowiązki od sierpnia 2022 r. Pawła Kucha. W poniedziałek, 13 lutego jego miejsce zajął Jacek Orzeł, powołany przez ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudę.

