Indeks WIG, obejmujący wszystkie spółki notowane na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych, zyskał w poniedziałek na wartości aż 4,32 proc. WIG 20, gdzie dominują spółki Skarbu Państwa, zakończył notowania na poziomie 2 079 pkt po wzroście w jeden dzień aż o 5,31 proc.

Skumulowana wartość obrotów na szerokim rynku wyniosła niemal 3,3 mld zł, a na największych spółkach przekroczyła 3 mld zł.

Jak w posesyjnym komentarzu wskazał analityk z Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Konrad Ryczko, wielkość obrotów na rynku sugeruje wyraźny udział inwestorów zagranicznych w handlu.

Ryczko zauważył, że najmocniej zyskiwał sektor bankowy, gdzie akcje Pekao zanotowały 13 proc. wzrost, a zbiorczy indeks WIG-Banki podbił o prawie 9,8 proc. Wielkość obrotów tego wskaźnika przekroczyła z kolei 1,2 mld zł.

Spółki Skarbu Państwa zyskują, gdy opozycja prawdopodobnie przejmie władzę

Największe obroty zanotowano na akcjach Orlenu, które przekroczyły 754 mln zł przy wzroście na koniec sesji aż o 8,53 proc. Kolejne dwie spółki, których walorami najchętniej handlowano to PKO BP i Pekao SA. Wartość obrotów na tych papierach wyniosła odpowiednio prawie 574,5 mln zł i ponad 432,7 mln zł i wzrostach o 11,25 proc. i 13,28 proc.

Indeks WIG20 zakończył poniedziałkową (16 października), powyborczą sesję najwyższym procentowym wzrostem od 25 lutego 2022 roku.

O bardzo pozytywnych perspektywach sektora związanych ze zmianą władzy (i nie tylko) powiedział WNP.PL Michał Konarski, analityk Dm mBanku.

- Dzisiejsza euforia, jaką widzimy w notowaniach banków, jest zaskakująca, ale nie tyle sama reakcja inwestorów, ile jej skala. Te wzrosty powodują, że wyceny banków już nie są takie atrakcyjne i trzeba podchodzić do nich bardziej selektywnie. To, co ważne w dłuższym terminie, to fundamenty - z pewnością wyniki za kolejne kwartały będą dobre, co powinno sprzyjać pozytywnemu nastawieniu do sektora - mówił analityk.