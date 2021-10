Niespodziewana rezygnacja prezesa Bundesbanku

Bundesbank ogłosił, że 31 grudnia ustąpi jego szef Jens Weidmann. To zaskakująca wiadomość, ponieważ miał on pełnić to stanowisko przez jeszcze pięć lat. Sam Weidmann zaznaczył w oświadczeniu, że rezygnuje z powodów osobistych.

