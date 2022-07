Niewielkie spadki na koniec sesji na giełdzie

WIG20 w piątek (1 lipca) próbował wrócić do wzrostów, ale ostatecznie podaż przeważyła i skończył na niewielkim minusie. Traciły spółki wydobywcze, dobrze wciąż wygląda energetyka - powiedział Przemysław Smoliński z DM PKO BP.

Z sektorów najmocniej zwyżkował WIG-Leki, a kolejne były WIG-Odzież oraz WIG-Spożywczy. Spadkami wyróżnił się WIG-Górnictwo oraz WIG-Chemia. W WIG20 ponad 4-proc. wzrost osiągnął mBank. Ponad 2-proc. zwyżka była także udziałem CD Projektu, Cyfrowego Polsatu oraz PGE. Dino wzrosło o 1,8 proc.

Kurs PGNiG zakończył notowania w okolicy punktu odniesienia. Bardzo silny spadek o niemal 10 proc. zanotowała JSW, notując najniższy poziom od początku marca. Niemal 4 proc. w dół poszły notowania KGHM, a Allegro straciło 2,6 proc.

W mWIG40 wzrostami wyróżnił się Mabion - akcje spółki wzrosły o niemal 13 proc. do 24,5 zł, osiągając najwyższy poziom od 9 czerwca. Na dużym plusie jest też Mercator Medical ze wzrostem o 7,5 proc. oraz Celon Pharma ze wzrostem o 5,8 proc. W sWIG80 prym wiodą spółki biomedyczne - Molecure rośnie o 13,7 proc., Ryvu o 13 proc., a Biomed Lublin o 7 proc.

Zdaniem analityka nastroje na rynkach wskazują w tej chwili na niezdecydowanie inwestorów.

"WIG20 próbował powrócić do wzrostów w pierwszej połowie sesji, natomiast gdzieś od 11.00 rynek zdominowała podaż i ostatecznie na wykresie pojawiła się świeca z nieco dłuższym górnym cieniem, ale kończymy dzień na lekkim minusie. Cały czas trudno mówić o jakichś bardzo silnych sygnałach sprzedaży, z drugiej strony brak sygnałów zakończenia korekcyjnego odbicia z ostatnich sesji. Jesteśmy w tej chwili na granicy powrotu spadków i jeszcze jakichś nadziei na kontynuację korekcyjnych wzrostów" - ocenił Smoliński.

"Dzisiejsza sesja w Stanach zaczęła się na lekkim minusie, ale jesteśmy powyżej minimum z wczoraj, wczorajsza świeca świadczy raczej o takim niezdecydowanym rynku, bo górny i dolny cień widać. Z związku z tym, inwestorzy trochę czekają na to, co się wydarzy w USA. (...) Czekamy na rozstrzygnięcie ze Stanów, które podpowie naszym inwestorom, czy będziemy mieli jeszcze chwilę korekcyjnych wzrostów i dopiero spadki, czy od razu spadki" - dodał analityk.

Choć przez większość sesji WIG20 utrzymywał się na niewielkim plusie, przekraczając nawet 1715 pkt., to notowania zakończył pod kreską, spadając ponad 0,3 proc. do 1.695 pkt. Podobnie zachował się WIG tracący ponad 0,2 proc. do 53.451 pkt. oraz sWIG80 zniżkujący o ponad 0,4 proc. do 17.213 pkt. Na niewielkim plusie pozostał jedynie mWIG40, który wzrósł o 0,25 proc. do 4.079 pkt.

Obroty na GPW przekroczyły 0,8 mld zł, z czego 0,7 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Niewielkie spadki stały się domeną większości głównych rynków. Ok. 16.50 Dow Jones spadał 0 0,6 proc., Nasdaq zniżkował o 0,5 proc., a S&P 500 szedł w dół o 0,5 proc. Dax znajdował się w okolicy poziomu odniesienia, FTSE 100 tracił 0,4 proc., a CAC40 zniżkował o 0,1 proc.

"W piątek silne spadki spółek wydobywczych KGHM, JSW. KGHM testuje ostatnie lokalne minima, nie można wykluczyć, że wyjdzie dołem. Oczywiście to się łączy ze spadkami samej miedzi. Cały czas nieco silniej zachowują się spółki energetyczne. Tutaj jesteśmy w konsolidacji, na samym indeksie była próba wybicia się górą, ale się to nie udało. Także mamy tutaj cały czas konsolidację, ale w takim lekkim trendzie wzrostowym. To lepiej niż np. banki, które cały czas zniżkują, choć dzisiaj były pojedyncze wzrosty. Nieco lepiej wyglądają gry, w piątek też zachowały tę tendencję, ale to też jest raczej korekcyjne odbicie niż trwałe odwrócenie trendu" - powiedział Smoliński.

Z sektorów najmocniej zwyżkował w piątek WIG-Leki - o niemal 6 proc., a kolejne były WIG-Odzież oraz WIG-Spożywczy (wzrosty po 1,6 proc.). Spadkami wyróżnił się WIG-Górnictwo (o niemal 5 proc.) oraz WIG-Chemia (o 3,4 proc.). Reszta sektorów miała mniejszą zmienność w granicach od +1,2 proc. do -1 proc.

W WIG20 ponad 4-proc. wzrost osiągnął mBank, uciekając od ostatnich lokalnych minimów. Ponad 2-proc. zwyżka była także udziałem CD Projektu, Cyfrowego Polsatu oraz PGE. Ta ostatnia spółka szuka powrotu w kierunku ostatniego lokalnego szczytu w okolicach 11 zł za akcję, aby zakończyć notowania na poziomie 10,88 zł.

Dino wzrosło o 1,8 proc. Spółka podała, że rozważa emisję obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji. Termin zapadalności obligacji będzie wynosił do 4 lat.

Kurs PGNiG zakończył notowania w okolicy punktu odniesienia. Spółka podała, że odebrała w czerwcu sześć dostaw skroplonego gazu ziemnego w terminalu w Świnoujściu oraz dwie dostawy w terminalu w Kłajpedzie na Litwie. W całym pierwszym półroczu 2022 roku spółka sprowadziła 29 ładunków LNG.

Bardzo silny spadek o niemal 10 proc. zanotowała dzisiaj JSW, notując najniższy poziom od początku marca. Niemal 4 proc. w dół poszły notowania KGHM, a Allegro straciło 2,6 proc.

W mWIG40 wzrostami wyróżnił się Mabion - akcje spółki wzrosły o niemal 13 proc. do 24,5 zł, osiągając najwyższy poziom od 9 czerwca. Na dużym plusie jest też Mercator Medical ze wzrostem o 7,5 proc. oraz Celon Pharma ze wzrostem o 5,8 proc.

Dom Development zwyżkuje o 1,1 proc. Spółka podała, że nie obejmie 100 proc. udziałów w spółce RSKK z powodu niespełnienia warunków zawieszających.

Najsilniejszy spadek w indeksie notuje Grupa Pracuj - o ponad 5,5 proc., wytracając część czwartkowego silnego wzrostu.

W sWIG80 prym wiodą spółki biomedyczne - Molecure rośnie o 13,7 proc., Ryvu o 13 proc., a Biomed Lublin o 7 proc. Analitycy Noble Securities w raporcie z 28 czerwca wydali rekomendację "kupuj" dla czterech polskich spółek biotechnologicznych: Captor Therapeutics, Celon Pharma, Molecure i Ryvu Therapeutics. Ich zdaniem, spadki kursów tych firm to dobra okazja w średnim i długim horyzoncie inwestycyjnym.

Rafako ostatecznie zwyżkowało o 1,2 proc., choć w trakcie sesji wzrost przekraczał 5 proc. Spółka jako jedna z kilku polskich firm podpisała porozumienie o współpracy w energetyce jądrowej z koreańską firmą KHNP.

Cavatina Holding zwyżkuje o 1,8 proc. Spółka poinformowała, że wyemituje 3,5-letnie obligacje o wartości do 20 mln zł. Funkcję oferującego pełni Michael/Ström Dom Maklerski, a zapisy rozpoczynają się w piątek, 1 lipca.

Wśród małych spółek najsilniej spadały notowania PCF Group, CI Games oraz Bowimu - o ponad 6 proc.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniają się akcje Arterii, które zwyżkowały o ponad 8 proc. do 7,76 zł, po informacji, że Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą - Marzec oraz Anną Pielach zamierzają ogłosić wezwanie do sprzedaży 1.724.167 akcji spółki po 7,73 zł za akcję.

Wittchen zyskał ponad 6 proc. Grupa szacuje, że w okresie kwiecień-czerwiec 2022 roku miała 86,5 mln zł przychodów, czyli więcej o 62 proc. rdr - podała spółka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl