Niewielkie wahania na rynku EUR/PLN. Oczekiwanie na posiedzenia Fed, EBC i SNB

Na rynku EUR/PLN oraz na krajowym długu mają miejsce niewielkie wahania, a rynek czeka na impulsy, którymi zapewne będą przyszłotygodniowe posiedzenia Fed, EBC i SNB - powiedział ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

Na złotym piątek upływa spokojnie, a kurs EUR/PLN oscyluje już od kilku tygodni w okolicach 4,69 i taka też sytuacja ma miejsce podczas dzisiejszych notowań - powiedział Mateusz Sutowicz.

Na taki stan rzeczy wpływa ograniczona liczba impulsów z otoczenia rynku, ale również stabilizacja na rynku EUR/USD. Wydaje się, że rynek próbuje dociągnąć na obecnych poziomach do wydarzeń nadchodzącego tygodnia - zaznaczył.

Posiedzenia banków centralnych zapewne zwiększą zmienność na rynkach, jednak nie oczekujemy, że dojdzie do jakiś spektakularnych przetasowań - dodał.

"Na złotym piątek upływa spokojnie, a kurs EUR/PLN oscyluje już od kilku tygodni w okolicach 4,69 i taka też sytuacja ma miejsce podczas dzisiejszych notowań. Na taki stan rzeczy wpływa ograniczona liczba impulsów z otoczenia rynku, ale również stabilizacja na rynku EUR/USD. Wydaje się, że rynek próbuje dociągnąć na obecnych poziomach do wydarzeń nadchodzącego tygodnia, kiedy to odbędą się posiedzenia głównych banków centralnych" - powiedział ekonomista Banku Millennium, Mateusz Sutowicz.

"Moim zdaniem, że szczególnie ciekawe będą decyzje banków europejskich. Nie wiem czy rynek jest przygotowany na podwyżkę stóp przez EBC o 50 pb., a takie są nasze oczekiwania. Jakieś wątpliwości dotyczą również decyzji SNB. Jeśli chodzi o Fed, to wydaje się, że wszyscy są już dobrze przygotowani na decyzję o podwyżce stóp o 50 pb." - wskazał ekspert Banku Millennium.

Posiedzenie Fed odbędzie się w środę, 14 grudnia br. - decyzja 20.00 czasu polskiego. EBC ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek, 15 grudnia o 14.15, podobnie jak SNB, który poda ją tego dnia o godzinie 9.30.

Przyszły tydzień na rynku walut powinien być ciekawy

Ekonomista dodał, że w tym świetle przyszły tydzień na rynku powinien być ciekawy i być może będzie on ostatnim tygodniem o podwyższonej zmienności w bieżącym roku.

"Nie oczekujemy jednak, że dojdzie w nim do jakiś spektakularnych przetasowań, ale w porównaniu do dzisiejszej sesji trochę zmienności powinno się pojawić" - dodał.

O godzinie 16.06 kurs EUR/PLN rośnie o 0,34 proc. do 4,6976, a USD/PLN zwyżkuje o 0,58 proc. do 4,4575. W tym czasie na rynkach bazowych dolar się umacnia, a kurs EUR/USD spada o 0,23 proc. do 1,0531.

Rynek długu pozostaje senny w oczekiwaniu na impulsy

RYNEK DŁUGU

"Na krajowym długu, w piątek rentowności w sposób marginalny odbiegają od poziomów z czwartku, a rynek pozostaje senny w oczekiwaniu na impulsy i ma nadzieje, że będą nimi przyszłotygodniowe decyzje banków centralnych" - powiedział ekonomista Banku Millennium.

"Podobnie jak na rynku FX, również na długu nie oczekujemy jednak jakiś znaczących zwrotów sytuacji. W komunikatach banków pojawi się zapewne narracja o stopniowym ograniczaniu skali podwyżek stóp procentowych. Większą wagę, podobnie jak w przypadku RPP, mogą mieć informacje kiedy mogą być pierwsze obniżki stóp procentowych, głównie w USA" - dodał.

Na rynkach bazowych dochodowości 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rosną o 3,8 pb. do 3,531 proc., a niemieckich idą w górę o 9,6 pb. do 1,9155 proc.

piątek piątek czwartek 16.10 09.31 16.42 EUR/PLN 4,6926 4,6865 4,6837 USD/PLN 4,4564 4,4353 4,4435 CHF/PLN 4,7700 4,7500 4,7470 EUR/USD 1,0530 1,0567 1,0541 PS1024 6,730 6,751 6,708 DS0727 6,54 6,59 6,56 DS0432 6,43 6,49 6,46

