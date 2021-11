Niewielkie wzrosty na GPW

Po wahaniach z początku sesji i zejściu głównych indeksów na nowe, listopadowe minima, kolejne godziny handlu na GPW przyniosły uaktywnienie popytu, który był aktywny do końca poniedziałkowych (29 listopada) notowań. Jak podają analitycy, martwić może mała skala odreagowania naszego rynku zważywszy na wielkość listopadowej przeceny, co może sugerować, że dzisiejsze odbicie jest tylko korektą.

Wśród zwyżkujących sektorów z GPW wyróżniały się spółki odzieżowe, z branży spożywczej oraz związanej z mediami. Zyskały również mocno przecenione w ostatnich miesiącach spółki związane z górnictwem, a ich indeks zamknął się na 1,33 proc. plusie.

Spośród spadających indeksów branżowych, najmocniej traciły WIG Leki, WIG Paliwa oraz WIG Budownictwo. Wśród zyskujących spółek, od początku sesji wyróżniał się sektor górniczy, a dwaj jego przedstawiciele w WIG20 zyskali na zamknięciu 3,87 proc. (JSW) oraz 1,09 proc.(KGHM).

Przez całą sesję na plusach utrzymywał się kurs CD Projekt, który ostatecznie zamknął się 3,32 proc. powyżej piątkowego zamknięcia. Zyskiwały również przecenione na ostatnich sesjach spółki z sektora odzieżowego, z których mocniejszą sesję zanotowało LPP zyskując 3,44 proc. do 12.330 zł.

"Początek poniedziałkowych notowań wskazywał na kontynuację ubiegłotygodniowej wyprzedaży. Po około godzinie handlu i zejściu przez WIG20 do 2.120 pkt. strona podażowa lekko odpuściła, a nasz rynek zaczął odrabiać straty. Ostatecznie WIG20 zamknął sesję na plusie, podobnie jak większość europejskich parkietów" - powiedział analityk BM Banku BPS, Artur Wizner.

"Patrząc na niewielką skalę odrabiania strat w stosunku do listopadowych spadków, zachodzi ryzyko, że dzisiejsza sesja jest tylko korektą i należy się spodziewać kolejnej fali spadkowej. Sytuacja z całą pewnością jest rozwojowa i najbliższe sesje przyniosą odpowiedź na pytanie, w którym kierunku w najbliższej przyszłości będzie podążał warszawski rynek" - dodał analityk.

Krajowe indeksy rozpoczęły poniedziałkową sesję od wahań wokół piątkowego zamknięcia, a krótko po otwarciu WIG20 ustanowił nowe, listopadowe minimum na 2.120,23 pkt. Słabiej zachowywały się średnie i w szczególności małe spółki. Jeszcze przed południem popyt zaczął się odbudowywać, a jego beneficjentami były głównie największe spółki, które wyciągnęły główne indeksy na niewielkie plusy. Po godzinie 14 do zyskujących segmentów rynku dołączyły średnie spółki, których indeks ostatecznie zyskał na zamknięciu najwięcej.

Ostatecznie WIG20 zakończył notowania wzrostem o 0,26 proc. do 2.148,62 pkt., WIG zwyżkował o 0,31 proc. do 66.648,65 pkt. Najwięcej zyskał mWIG40 (0,62 proc.) do 5.284,65 pkt., a sWIG80 jako jedyny indeks zakończył sesję pod kreską zniżkując o symboliczne 0,02 proc. do 19.804,44 pkt.

Na szerokim rynku obroty były mniejsze niż na piątkowej sesji i osiągnęły 1,47 mld zł z tego 1,1 mld zł przypadło na największe spółki.

Inwestorzy najchętniej handlowali walorami Pekao (118 mln zł), a na kolejnych miejscach pod względem aktywności uplasowało się Allegro (114 mln zł) oraz CD Projekt (103 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW w Europie sentyment był pozytywny, a indeksy najważniejszych giełd zyskiwały na wartości.

W trakcie zamykania GPW, DAX zyskiwał o 0,22 proc., francuski CAC 40 rósł o 0,62 proc., a brytyjski FTSE 225 był kwotowany o 0,93 proc. powyżej piątkowego zamknięcia.

Główne indeksy amerykańskie także zyskiwały na wartości, wśród których wyróżniał się technologiczny Nasdaq100, który wzrastał o 1,5 proc. S&P500 zyskiwał 0,8 proc., a DJI o 0,13 proc.

Wśród zwyżkujących sektorów z GPW wyróżniały się spółki odzieżowe (2,71 proc.), z branży spożywczej (2,51 proc.) oraz związanej z mediami (2,41 proc.). Zyskały również mocno przecenione w ostatnich miesiącach spółki związane z górnictwem, a ich indeks zamknął się na 1,33 proc. plusie.

Spośród spadających indeksów branżowych, najmocniej traciły WIG Leki (-3,72 proc.), WIG Paliwa (-2,9 proc.) oraz WIG Budownictwo (-1,74 proc.).

Spośród spółek z WIG20 liderem wzrostów, podobnie jak na piątkowej sesji, był Mercator Medical, który ostatecznie zyskał 20,8 proc., a jego cena przekroczyła 150 zł za akcję. Aktywność inwestorów na tych akcjach była spora, a obroty sięgnęły 84 mln zł. Od minimów z połowy listopada kurs tych akcji zyskał niemal 50 proc.

Wśród zyskujących spółek, od początku sesji wyróżniał się sektor górniczy, a dwaj jego przedstawiciele w WIG20 zyskali na zamknięciu 3,87 proc. (JSW) oraz 1,09 proc.(KGHM).

Przez całą sesję na plusach utrzymywał się kurs CD Projekt, który ostatecznie zamknął się 3,32 proc. powyżej piątkowego zamknięcia.

Zyskiwały również przecenione na ostatnich sesjach spółki z sektora odzieżowego, z których mocniejszą sesję zanotowało LPP zyskując 3,44 proc. do 12.330 zł.

Od początku poniedziałkowej sesji podaż przyciskała spółki wchodzące w skład sektora paliwowego, których indeks zakończył dzień na swoich minimach. Na zamknięciu Lotos stracił 3,39 proc. (największy spadek wśród spółek z WIG20), a PKN zniżkował o 2,74 proc. do 71,62 zł.

Ponad 3,3 proc. straciły akcje PGNiG i była to już kolejna słaba sesja od ustanowionego w połowie października szczytu.

Uwagę zwraca również słabość Allegro, które było jednym z mocniejszych punktów WIG20 na piątkowej sesji. W poniedziałek kurs tej spółki stracił na wartości 2,52 proc. i zamknął się na poziomie 40,94 zł.

Spośród średnich spółek wchodzących w skład mWIG40 liderem spadków od początku dzisiejszych notowań był Biomed Lublin, który tuż po otwarciu zniżkował ok. 34 proc. Przed sesją spółka poinformowała, iż otrzymała informację ze szpitala w Lublinie o zakończeniu prac na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego w ramach "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19".

Ostatecznie Biomed stracił na wartości 26,17 proc. przy obrotach 22,5 mln zł, a jego cena wróciła do poziomów z czerwca 2020 roku.

Drugie i trzecie miejsce z półmetka poniedziałkowych notowań wśród zniżkujących spółek utrzymały Data Walk oraz Budimex, które straciły odpowiednio 5,52 proc. oraz 3,86 proc.

Liderem wzrostów wśród średnich spółek był na zamknięciu Dom Development, który zyskał 7,53 proc. i zakończył sesję na poziomie 120 zł.

Wyraźnie wzrosły również akcje PKP Cargo (5,44 proc.) oraz Eurocash (4,5 proc.).

Liderami aktywności wśród średnich spółek były dwa banki (mBank oraz Alior), których obroty stanowiły ponad 42 proc. obrotów wszystkich spółek z mWIG40.

Spośród spółek wchodzących w skład sWIG80 najwięcej zyskały akcje CI Games (6,05 proc.) i była to ich najmocniejsza sesja od ustanowionego 10 listopada średnioterminowego szczytu.

Do liderów wzrostów z tego segmentu rynku należały również akcje Forte (5,28 proc.) oraz Photon Energy, które zyskały 4,14 proc.

Kolejną słabą sesję zanotowały z kolei akcje Serinus Energy, które straciły 6,17 proc. do 0,76 zł.

Ponad 4 proc. zniżkowały GTC (-4,53 proc.) oraz Arctic Paper (-4,35 proc.) i tym samym trwające przez ostatnie tygodnie trendy były kontynuowane.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl