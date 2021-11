Niewielkie wzrosty na Wall Street

Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się nieznacznymi wzrostami głównych indeksów. Inwestorzy analizują najnowsze dane makro z USA oraz raporty kwartalne firm za trzeci kwartał.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,15 proc., do 36.142,22 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,39 proc. i wyniósł 4.700,90 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował o 0,76 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.973,86 pkt.

"Przy zaostrzających się warunkach finansowych i spowolnieniu wzrostu zysków firm, 12-miesięczny stosunek ryzyka do zysku dla głównych indeksów wygląda nieatrakcyjnie przy obecnych wycenach. Jednak silny wzrost nominalnego PKB powinien nadal zapewniać aktywnym menedżerom wiele dobrych możliwości inwestycyjnych na poziomie akcji" - powiedział Michael Wilson z Morgan Stanley.

Jego 12-miesięczny poziom docelowy dla S&P 500 to 4.400 pkt., czyli około 6 proc. poniżej obecnego poziomu.

Walmart spadał o 2 proc., mimo że przychody spółki wyniosły w trzecim kwartale 140,53 mld USD vs konsensus 135,6 mld USD.

Akcje Home Depot zyskały 4,5 proc. - zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 3,92 USD wobec oczekiwanych 3,40 USD.

Axon Enterprise rósł o 6 proc. Producent paralizatorów oraz innego rodzaju broni zanotował lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne.

Rackspace Technology zwyżkował o 13 proc. Zysk na akcję w poprzednim kwartale wyniósł 25 centów wobec oczekiwanych 24 centów.

Dolar umacniał się o 0,3 proc. wobec koszyka walut do 95,70 pkt., najwyżej od lipca 2020 r. Eurodolar szedł w dół o 0,18 proc. do 1,1346/ Kwotowanie USD/JPY rosło o 0,39 proc. do 114,51.

Rentowność 10-letnich amerykańskich papierów skarbowych spadała o 1 pb do 1,6 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji spadała o 1 pb do 1,98 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 108 pb, natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie 156 pb.

Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 1,7 proc. miesiąc do miesiąca. Analitycy oczekiwali, że sprzedaż wzrośnie o 1,4 proc.

Produkcja przemysłowa w USA w październiku wzrosła o 1,6 proc. mdm. Oczekiwano +0,9 proc. mdm, wobec -1,3 proc. miesiąc wcześniej.

"Konsumenci nadal wydają pieniądze pomimo rosnących cen oraz spadających nastrojów" - powiedziała Fiona Cincotta, starsza analityczka rynków finansowych w City Index. Dodała, że nie ma powodu, aby Fed wstrzymywał się z podwyżkami stóp procentowych.

Prezydent USA Joe Biden i przywódca Chin Xi Jinping odbyli we wtorek nad ranem swoje pierwsze wirtualne spotkanie twarzą w twarz.

Według komunikatu Białego Domu amerykański prezydent miał jasno wyrazić niezadowolenie z powodu nieuczciwych praktyk handlowych Pekinu, które "szkodzą amerykańskim pracownikom".

Jednak eksperci podkreślają, że strona amerykańska jest przychylna złagodzeniu niektórych ceł nałożonych na chiński eksport, a kwestia obniżki taryf była jednym z głównych żądań, jakie Pekin wysuwał wobec Waszyngtonu.

