Niewielkie zmiany indeksów na GPW; słabiej wypadły duże spółki

Krajowe indeksy w większości zakończyły poniedziałkowe notowania blisko poziomów otwarcia, jak i odniesienia. Wyjątek stanowił WIG20, który stracił niemal 1 proc. Do słabości indeksu blue chipów przyczyniły się m. in. Tauron i PGNiG, zaś przed większą przeceną powstrzymało go JSW.

"Pod nieobecność inwestorów z USA obroty na GPW wyniosły blisko 1 mld zł, więc nie można powiedzieć, że nie było handlu. Indeksy w większości zakończyły sesję w okolicy otwarcia, za wyjątkiem WIG20, który zanotował trzecią spadkową sesję. Nie należy wyciągać jeszcze zbyt pochopnych wniosków, gdyż zmiany te są jednak niewielkie" - powiedział analityk DM BOŚ Konrad Ryczko.

"Na rynkach zagranicznych panowały dziś mieszane nastroje, przy niewielkiej zmienności, także w Azji - mimo luzowania polityki pieniężnej w Chinach" - dodał.

Na poniedziałkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,75 proc. do 2.365,29 pkt., WIG poszedł w dół o 0,43 proc. do 72.250,41 pkt., mWIG40 wzrósł o 0,17 proc. do 5.503,15 pkt., a sWIG80 zyskał 0,43 proc. do 20.974,77 pkt.

W momencie zamknięcia notowań na GPW umiarkowane wzrosty notowała ponad połowa głównych europejskich indeksów, przy czym o więcej niż 1 proc. rósł tylko węgierski BUX (+1,6 proc.) Niemiecki DAX był wyżej o 0,4 proc. W USA inwestorzy mają wolne z okazji dnia Martina Luthera Kinga.

Po raz pierwszy od 9 sesji obroty na GPW nie przekroczyły 1 mld zł. Tym razem na szerokim rynku wyniosły ok. 800 mln zł, z czego na WIG20 przypadło 640 mln zł. Największy handel odbywał się na walorach Allegro (135 mln zł) oraz JSW (83 mln zł).

W ujęciu sektorowym zniżkowało 6 z 14 indeksów, w tym najmocniej branża spożywcza i paliwowa - po ok. 1,6 proc., a także energetyka - o 1,5 proc.

Najmocniej rosły spółki górnicze - indeks sektora poszedł w górę o 1,8 proc.

To właśnie górnicze JSW zwyżkowało najmocniej w WIG20 - notowania spółki węglowej zyskały na zamknięciu blisko 4 proc. do 41,53 zł, najwyżej od miesiąca. JSW podało, że produkcja węgla ogółem w grupie wyniosła w czwartym kwartale 2021 roku 3,57 mln ton i była wyższa kdk o ok. 7 proc., a rdr niższa o ok. 5,2 proc. Z kolei w trakcie sesji pojawiła się informacja, że JSW i Moravia Steel podpisały umowę ramową na dostawy węgla, o szacunkowej wartość umowy wynosi 2,6 mld zł.

Ryczko zwrócił jednak uwagę, że prawdopodobnie wpływ na notowania spółki miały rosnące w poniedziałek ceny węgla. Dodał, że z tego także powodu mógł rosnąć notowany w sWIG80 Bumech, związany z sektorem górniczym (+7 proc.).

W WIG20, poza JSW, na plusie utrzymały się jeszcze KGHM (+1,7 proc.), Asseco (+1,2 proc.) i PKO BP (+0,4 proc.), a pozostałe spółki poszły w dół.

Spadkom od rana przewodziło PGNiG, któremu Gazprom przekazał wezwanie na arbitraż przed Trybunałem Arbitrażowym ad hoc w Sztokholmie, obejmujące żądanie zmiany warunków cenowych gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu jamalskiego z 1996 roku. Polska spółka uważa żądania Rosjan za bezzasadne, przy czym kurs spadł w poniedziałek o 3,5 proc. do 5,84 zł i znalazł się najniżej od blisko miesiąca.

Pod koniec sesji przecena PGNiG nieco zmalała i na zamknięciu najsłabszą spółką w indeksie został Tauron, który poszedł w dół o 3,6 proc. do 2,726 zł. Notowania spółki energetycznej rosły przez 4 poprzednie sesje.

Po ok. 2 proc. zniżkowały Lotos, Allegro i Dino.

W mWIG40 o ok. 2-3 proc. zniżkowały: Budimex, DataWalk i Kernel, a po ok. 2-3 proc. rosły: Celon Pharma, Amrest, 11 bit studios i Asseco SEE.

Notowania 11 bit studios zamknęły się na poziomie 575 zł, najwyżej od niemal roku, a do historycznego zamknięcia brakuje ok. 30 zł. Nowy historyczny rekord wyznaczyło w tym gronie Asseco - na poziomie 55,6 zł.

Zwyżką o 3,6 proc. wyróżniła się Polenergia.

Wśród spółek o niższej kapitalizacji najmocniej, bo po ok. 3 proc. zniżkowały notowania Cognoru, IMC i Trakcji.

Wzrostem o 23 proc. wyróżnił się Serinus Energy, choć jak zauważył Ryczko, spółka nie publikowała żadnych informacji.

Wyraźnie rosły także Lubawa - o 4,6 proc., a także Mirbud, Grodno i Arctic Paper - po ok. 3 proc. W tym gronie uwagę zwraca Arctic, który po dotarciu do poziomu 9,53 zł poprawił 11-letnie maksimum.

