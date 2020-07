Niewielkie zmiany indeksów na warszawskiej giełdzie

WIG20 oraz WIG odrobiły początkowe spadki i zakończyły dzień na niewielkich plusach. Lekko pod kreską pozostały indeksy małych i średnich spółek, przez co sWIG80 zakończył serię siedmiu wzrostowych sesji z rzędu.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,31 proc., osiągając poziom 1.797,27 pkt., WIG zwyżkował o 0,18 proc. do 50,933,53 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,11 proc. do 3.596,76 pkt.

Z kolei sWIG80 zakończył serię siedmiu wzrostowych sesji z rzędu i spadł o 0,3 proc. do 14.041,83 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 775 mln zł, z czego 564 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

"Za nami kolejna piątkowa sesja na GPW, która niewiele wnosi do całego obrazu rynku. WIG20 co prawda od początku notowań rósł po ujemnym otwarciu, ale nadal w szerszym ujęciu pozostaje w miejscu. Podobnie jest w USA, gdzie indeksy pozostają w konsolidacji, a inwestorzy czekają na sezon wyników. Co ciekawe, na początku tamtejszych notowań pierwszy raz od pewnego czasu to Nasdaq spadał, a S&P 500 rósł, przy czym zmiany te były zbyt małe, żeby wyciągać jakieś wnioski" - powiedział analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak.

Na piątkowym zamknięciu WIG20 wzrósł o 0,31 proc., osiągając poziom 1.797,27 pkt., WIG zwyżkował o 0,18 proc. do 50,933,53 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,11 proc. do 3.596,76 pkt. Z kolei sWIG80 zakończył serię siedmiu wzrostowych sesji z rzędu i spadł o 0,3 proc. do 14.041,83 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 775 mln zł, z czego 564 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął piątkowe notowania około 20 pkt. poniżej kreski, jednak w ciągu dnia stopniowo odrabiał straty, by na koniec sesji wyjść na plus.

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX szedł w górę o 1,1 proc., a S&P 500 zyskiwał około 0,3 proc.

Na minusie dzień zakończyło 9 z 15 indeksów sektorowych na GPW. Najmocniej spadł WIG-Leki - o 6,2 proc. i podobnie jak sWIG80 przerwał tym samym trwającą siedem sesji serię wzrostów.

Choć przez większą część dnia w WIG20 przeważały spadki, to na koniec sesji w górę poszły notowania 12 spółek. Najmocniej zyskał kurs Dino - o 2,9 proc., a także Cyfrowego Polsatu i Tauronu - odpowiednio o 1,6 i 1,8 proc.

W dół o 1,5 proc. poszedł kurs CD Projektu.

Analityk BM BNP Paribas Szymon Nowak zwrócił uwagę na ponad 30-proc. spadek kursu notowanego w mWIG40 Mabionu. Obroty przekroczyły 14 mln zł. Spółka poinformowała, że prace związane z uzyskaniem danych niezbędnych do złożenia nowego wniosku o dopuszczenie do obrotu leku MabionCD20, w tym badanie pomostowe, zostaną ukończone przed lub na początku 2022 roku. Według Mabionu, zakładane działania wymagają nakładów netto na poziomie ok. 75-85 mln zł.

Wśród mniejszych spółek między 5 a 7 proc. straciły Medicalgorithmics i Lentex.

W górę poszły: Oponeo - o 9 proc., Biomed-Lublin - o 8 proc., Kruk - również o 8 proc., a także Ambra i Unimot - odpowiednio o 6,5 i o 5,7 proc.

Kruk podał, że wydał w drugim kwartale na zakup wierzytelności 23 mln zł, czyli o 82 proc. mniej niż rok wcześniej, a wartość spłat od dłużników spadła o 7 proc. do 417 mln zł. Ponadto Kruk podał, że w pierwszym półroczu każdy z rynków, na którym działa grupa, został dotknięty przez pandemię, co miało wpływ na osiągnięte wartości spłat. W ocenie analityk BM BNP Paribas to potwierdza, że sytuacja płynnościowa spółki jest dobra, a inwestorzy mają powody sądzić, że spółka przetrwa pandemię. Zwrócił także uwagę, że mniejsze zakupy wierzytelności rdr wynikają raczej z braku podaży portfeli.

Na szerokim rynku o ponad 40 proc., przy obrotach przekraczających 2 mln zł, wzrósł kurs Work Service. Spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej, który wprowadza zmiany dotyczące m.in. zasady i zakresu spłaty wierzytelności.