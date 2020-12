Niewielkie zmiany indeksów na warszawskiej giełdzie

Większość głównych indeksów na GPW zakończyła czwartkowe notowania bez większych zmian, wyjątkiem był indeks średnich firm, który wyróżnił się 1,2-proc. wzrostem. WIG20 lekko stracił po mocnych wzrostach z poprzedniego dnia. Analitycy spodziewają się, że wkrótce może nadejść techniczna korekta po listopadowym rajdzie.

Na zamknięciu czwartkowej sesji WIG20 stracił 0,41 proc. do 1.890,11 pkt. WIG pozostał bez większych zmian na 53.967,82 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 1,24 proc. do 3.753,8 pkt., a sWIG80 wzrósł o 0,33 proc. do 15.109,86 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 1,1 mld zł, z czego 923 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Największy handel odbywał się na akcjach CD Projektu (204 mln zł) oraz Allegro (108 mln zł).

W WIG20 przeważyły spadki - o 2 proc. zniżkował Santander, a po blisko 2 proc. straciły Pekao, Lotos, Dino i PGE.

"Po środowym rajdzie na WIG20 widać pewne odreagowanie. Indeks blue chipów znalazł się pod lekką presją podaży, a po bardzo mocnym listopadzie, ryzyko schłodzenia nastrojów i korekty technicznej zdaje się rosnąć. W czwartek widać pewne osłabienie na najpłynniejszych spółkach, w tym Pekao, Santander, Lotos, Dino i PGE" - powiedział PAP Biznes dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities, Sobiesław Kozłowski.

Zwrócił uwagę, że w szerszym kontekście rynki wspierane są przez lepsze dane makroekonomiczne dotyczące przemysłu, a waluty i indeksy giełdowe krajów rozwijających się są dodatkowo wzmacniane przez osłabiającego się dolara. Przebicie przez USD/PLN sierpniowych minimów na poziomie 3,66 w krótkim terminie pozwoliłoby na dalsze wzrosty na WIG20. Dodał, że odwrócenie wieloletniego trendu umacniającego się dolara może wiele zmienić w długim terminie.

W momencie zamknięcia sesji na GPW niemiecki DAX tracił ok. 0,4 proc., a S&P 500 rósł 0,3 proc.

W ujęciu sektorowym rosło 8 z 15 indeksów, w tym najmocniej motoryzacja - o 1,8 proc. Blisko 2 proc. straciły leki, po 6-proc. wzroście dzień wcześniej.

Wzrostem o 5 proc. wyróżniło się JSW. Kurs znajduje się na poziomie 25,59 zł, najwyżej od blisko dwóch miesięcy. Kozłowski zwrócił uwagę, że notowania pośrednio wspierane są przed dobre dane z chińskiego przemysłu, a także słabnącego dolara, przy czym w krótkim terminie widoczne są pewne czynniki ryzyka, np. różnica w cenach węgla koksującego między Chinami a Australią, niekorzystna dla JSW.

Mocno rosło także CCC - w górę o 3,6 proc., a kurs Cyfrowego Polsatu zyskał 2 proc.

KGHM poprawił wyznaczone w środę ponad 7-letnie maksimum, wzrósł o 1,3 proc. do 166,8 zł.

W pierwszej części dnia kurs Orange rósł nawet o 7 proc. W ocenie analityków inwestorzy spekulowali o możliwości przeprowadzenie skupu akcji przez spółkę matkę Orange, tak jak miało to miejsce w środę w przypadku Orange Belgia. Wzrosty zmalały po tym, jak Grupa Orange poinformowała, że nie ma takich planów. Notowania zakończyły dzień na 0,8-proc. plusie.

Wśród małych i średnich spółek przeważyły wzrosty - Work Service wzrósł o 7,8 proc., ING, Famur, Mirbud, ML System, Torpol i PKP Cargo poszły w górę po około 5-6 proc.

Najmocniej zniżkował Biomed-Lublin - o 7 proc., który dzień wcześniej wzrósł o 15 proc. po informacji o udzieleniu spółce zgody na niekomercyjne badanie kliniczne immunoglobuliny anty SARS-CoV-2 w leczeniu COVID-19.

Traciły także DataWalk - w dół o 5 proc., a także Global Cosmed i Harper Hygienics - po około 4,5 proc.