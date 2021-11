Niewielkie zmiany na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami głównych indeksów, a do najsłabszych należał sektor handlu detalicznego po gorszych od oczekiwań wynikach za III kw. W centrum uwagi rynków pozostają pandemia Covid-19 i protokół z ostatniego posiedzenia Fed.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,03 proc., do 35.804,38 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,23 proc. i wyniósł 4.701,46 pkt.

Nasdaq Composite zwyżkował 0,44 proc. i zamknął sesję na poziomie 15.845,23 pkt.

"Wraz z renominacją Powella (na stanowisko prezesa Fed) rynek przyjął nastawienie, że mamy do czynienia z nowym otwarciem, co odsuwa na bok wszelkie zagrożenia lub obawy, które możemy mieć w związku ze wzrostem liczby infekcji Covid-19" - powiedział Rob Haworth, starszy strateg inwestycyjny w U.S. Bank Wealth Management.

"Rynki chcą ustalić, czy spadki w tym tygodniu są początkiem korekty, czy tylko wzrostem niepewności napędzającym przepływy. Wielkim problemem są dalsze restrykcje wobec pandemii Covid-19 i ruchy banków centralnych, to jest to, co dominuje nastroje" - powiedział Mike Hewson, główny analityk rynków w CMC Markets.

Analitycy podają, że rosnące rentowności obligacji spowodowały, że inwestorzy wycofali się z akcji spółek technologicznych, ponieważ dyskontują przyszłe zyski z sektora. Indeks Nasdaq spadł w tym tygodniu o 1,8 proc.

Rynki w USA będą zamknięte w czwartek z powodu Święta Dziękczynienia, a w piątek handel będzie skrócony.

W centrum uwagi inwestorów był protokół z listopadowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Wynika z niego, że presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej zakładano. W minutes dodano, że stopy proc. mogą wzrosnąć szybciej niż się obecnie zakłada, jeśli inflacja dalej będzie znajdowała się powyżej celu Fedu.

"Uczestnicy generalnie postrzegają obecny podwyższony poziom inflacji jako w dużej mierze odzwierciedlający czynniki, które prawdopodobnie będą miały charakter przejściowy, ale uznali, że presja inflacyjna w USA może trwać dłużej niż wcześniej oceniali" - napisano w protokole po posiedzeniu 3 listopada.

"Niektórzy uczestnicy posiedzenia dyskutowali o ryzyku, że w świetle ostatnich podwyższonych poziomów inflacji długoterminowe oczekiwania inflacyjne społeczeństwa mogą wzrosnąć powyżej poziomu zgodnego z długoterminowym celem inflacyjnym Komitetu; taka sytuacja może utrudnić Komitetowi osiągnięcie 2-procentowej inflacji w dłuższym okresie" - dodano.

Z protokołu wynika, że podniesienie stóp proc. wcześniej niż się obecnie zakłada może być konieczne, jeśli inflacja będzie się przez dłuższy czas utrzymywać powyżej 2-proc. celu.

"Wielu uczestników zauważyło, że Komitet powinien być przygotowany na dostosowanie tempa skupu aktywów i podniesienie docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych wcześniej niż obecnie przewidywali uczestnicy, jeśli inflacja nadal będzie utrzymywała się na poziomie wyższym niż poziomy zgodne z celami Komitetu" - napisano w sprawozdaniu.

"Jednocześnie, ze względu na utrzymującą się znaczną niepewność co do rozwoju sytuacji w zakresie problemów po stronie łańcuchów dostaw, logistyki produkcji i przebiegu pandemii koronawirusa, wielu uczestników podkreślało, że cierpliwe podejście do napływających danych pozostaje odpowiednie, aby umożliwić dokładną ocenę zmian w łańcuchach dostaw i ich implikacji dla rynku pracy i inflacji" - dodano.

W ocenie niektórych członków FOMC, redukcja skupu aktywów powinna postępować w szybszym tempie.

"Niektórzy uczestnicy sugerowali, że zmniejszenie tempa zakupów aktywów netto o więcej niż ustalone 15 mld USD każdego miesiąca może być uzasadnione, aby Komitet był w stanie lepiej dostosować zakres docelowy dla stopy funduszy federalnych, szczególnie w świetle presji inflacyjnej" - napisano.

Według FOMC rozpoczęcie redukcji programu skupu aktywów jest uzasadnione przez spełnienie celów wyznaczonych przez Komitet.

Ze spółek podczas środowej sesji na Wall Street akcje Nordstrom traciły 28 proc. po tym, jak detalista poinformował, że koszty pracy obniżyły jego kwartalny zysk i ostrzegł przed niedoborami produktów w sklepach przed sezonem świątecznym.

Notowania GAP spadały o 22 proc. po tym, jak spółka obniżyła swoją całoroczną prognozę zysków i podała, że w związku z zakłóceniami w łańcuchu dostaw przychody mogą być nawet o 650 mln USD mniejsze niż wcześniej oczekiwano.

Akcje Tesli szły w dół o 3,5 proc. po tym, jak CEO firmy Elon Musk sprzedał udziały spółki za 1 mld USD.

Notowania Deere szły w górę o 5 proc. Zysk na akcję w trzecim kwartale wyniósł 4,12 USD wobec oczekiwanych 3,90 USD.

HP Inc. rósł o 9 proc. Zysk na akcję w III kw. wyniósł 94 centy wobec oczekiwanych 88 centów.

Deflator PCE w USA w październiku wyniósł 5 proc. rdr, wobec 4,4 proc. rdr miesiąc wcześniej i wobec konsensusu na poziomie 4,9 proc.

Produkt Krajowy Brutto USA w trzecim kwartale wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu zanualizowanym (SAAR) kwartał do kwartału. Oczekiwano +2,2 proc. wobec 2 proc. w I wyliczeniu.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 199 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 260 tys. wobec 270 tys. poprzednio, po korekcie z 268 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,049 mln w tygodniu, który skończył się 13 listopada. Analitycy oczekiwali 2,033 mln wobec notowanych poprzednio 2,109 mln, po korekcie z 2,08 mln.

Liczba Amerykanów składających nowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych spadła do najniższego poziomu od 1969 r. w zeszłym tygodniu, co wskazuje na poprawę na rynku pracy.

Uniwersytet Johnsa Hopkinsa podał, że w USA w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1.474 ofiary śmiertelne Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 92.786 kolejnych osób. Najnowsze dane wskazują, że od wybuchu epidemii w Ameryce odnotowano łącznie 47,98 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Liczba ofiar śmiertelnych wynosi 773.864.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl