Niewielkie zmiany na Wall Street, ale S&P 500 przerwał serię spadków

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się małymi zmianami, ale indeks S&P 500 na zamknięciu przerwał serię dwóch spadkowych dni z rzędu. Rynki niepokoją się redukcją skupu aktywów, która może się odbyć jeszcze w tym roku, jak wynika z minutes FOMC.

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował 0,19 proc., do 34.894,12 pkt.

S&P 500 na koniec dnia wzrósł 0,13 proc., do 4.405,80 pkt.

Nasdaq Composite wzrósł o 0,11 proc. i zamknął sesję na poziomie 14.541,79 pkt.

W dół szły akcje ściśle powiązane z odbiciem w gospodarce. Producent stali Nucor tracił ponad 2,5 proc. Firma wydobywcza Freeport-McMoRan spadała o około 4,5 proc. General Motors zniżkował około 2 proc.

Akcje związane z podróżami, w tym linie wycieczkowe i linie lotnicze, spadały po ok. 3 proc. w obawie, że rozprzestrzenianie się wariantu Delta koronawirusa może wywołać więcej ograniczeń w podróżowaniu.

Notowania spółek energetycznych Chevron i Exxon Mobil szły w dół po 2,5 proc., ponieważ cena ropy spadła do najniższego poziomu od 21 maja, częściowo pod presją silniejszego dolara amerykańskiego i zaskakującego wzrostu zapasów benzyny w USA.

Akcje Robinhood Markets spadły o 8,5 proc. po tym, jak CEO popularnego internetowego brokera ostrzegł, że zwiększone obroty wśród drobnych inwestorów, które zwiększyły przychody w drugim kwartale, spowolnią w nadchodzących miesiącach.

Akcje Kohl's spadły o 0,5 proc., mimo że detalista odnotował zysk 2,48 USD za akcję za drugi kwartał, wyżej niż 1,21 USD oczekiwane przez analityków.

Notowania Macy's rosły o 1,5 proc. Zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 1,29 USD wobec oczekiwanej straty w wysokości 1,10 USD na akcję.

Akcje BJ's Wholesale zyskały 2,5 proc. Zysk na akcję w drugim kwartale wyniósł 82 centy, o 17 centów przebijając prognozy.

Cisco Systems rósł o 1 proc. Spółka odnotowała zysk w wysokości 85 centów za akcję za drugi kwartał, wyżej niż 83 centy oczekiwane przez analityków.

Akcje Tapestry spadały o 2,5 proc., mimo że detalista odnotował zysk 74 centów za akcję za drugi kwartał, wyżej niż 69 centów prognozowanych przez analityków.

Goldman Sachs w środę wieczorem obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego USA na bieżący kwartał do 5,5 proc. z 9 proc. Bank prognozuje również wyższą inflację niż oczekiwano przez resztę roku.

"Wpływ wariantu Delta na wzrost PKB i inflację okazuje się nieco większy niż się spodziewaliśmy. Wydatki na restauracje, podróże i niektóre inne usługi prawdopodobnie spadną w sierpniu, choć spodziewamy się, że spadek będzie skromny i krótki. Produkcja nadal cierpi z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, co prawdopodobnie oznacza mniejszą odbudowę zapasów w III kwartale" - ocenił w raporcie Jan Hatzius, główny ekonomista Goldman Sachs.

Analitycy nadal komentują zapis z lipcowego posiedzenia Fed, który został opublikowany w środę wieczorem. Członkowie Fed ocenili, że jeśli gospodarka będzie się rozwijać zgodnie z prognozami, to właściwym byłoby rozpoczęcie zmniejszania programu skupu aktywów jeszcze w tym roku.

"Patrząc w przyszłość, większość uczestników zauważyła, że pod warunkiem, że gospodarka będzie ewoluować zgodnie z przewidywaniami, właściwe może być rozpoczęcie zmniejszania tempa skupu aktywów w tym roku. Wynika to z tego, że kryterium +znacznego dalszego postępu+ Komitetu zostało spełnione w odniesieniu do celu stabilności cen i jest blisko zadowalającego poziomu w odniesieniu do celu maksymalnego zatrudnienia" - napisano w protokole po posiedzeniu 27-28 lipca.

Według analityków rynek będzie teraz bacznie śledził kolejne komunikaty płynące z Fedu.

"Rynek prawdopodobnie otrzyma bardziej szczegółowe informacje nt. redukcji dopiero we wrześniu, kiedy Fed opublikuje swoje prognozy kwartalne i wykres dot-plot. Do tego czasu bardziej sensowne jest obserwowanie bieżącego napływu danych dotyczących pandemii i gospodarki" - powiedziała analityczka Commerzbanku Antje Praefcke.

"Najważniejsze jest to, co zamierza zrobić Fed. W przyszłym tygodniu mamy sympozjum w Jackson Hole, 21-22 września odbędzie się posiedzenie FOMC. Rynki akcji boją się tego, co może zrobić Fed, teraz możemy być na krawędzi paniki związanej z ograniczeniem skupu aktywów" - powiedział Neil MacKinnon, globalny strateg makro w VTB Capital w Londynie.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wyniosła 348 tys. Ekonomiści spodziewali się, że liczba nowych bezrobotnych wyniesie 365 tys. wobec 377 tys. poprzednio, po korekcie z 375 tys.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła zaś 2,82 mln w tygodniu, który skończył się 7 sierpnia. Analitycy oczekiwali 2,8 mln wobec notowanych poprzednio 2,899 mln, po korekcie z 2,866 mln.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl