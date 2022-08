Nieznaczne wzrosty na Wall Street

Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów. Na rynku utrzymuje się optymizm po czterech wzrostowych tygodniach z rzędu.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł o 0,45 proc. i wyniósł 33.912,44 pkt.

S&P 500 na koniec dnia zyskał 0,40 proc. i wyniósł 4.297,14 pkt.

Nasdaq Composite zyskał 0,62 proc. i zamknął sesję na poziomie 13.128,05 pkt.

Rynki akcji korzystały w ostatnich tygodniach po tym, jak pojawiły się sygnały spowolnienia presji cenowej, co rozbudziło nadzieje wśród inwestorów, że Fed może przejść do mniej agresywnej ścieżki podwyżek stóp procentowych.

Jednak słabnąca chińska gospodarka pokazuje, że nadal istnieje wiele przeszkód na drodze do globalnego odbicia na rynkach akcji. Do tego ryzyko recesji w gospodarce strefy euro osiągnęło obecnie najwyższy poziom od listopada 2020 r. - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród analityków przez agencję Bloomberg.

Inwestorzy będą teraz czekać na środową publikację protokołu z lipcowego posiedzenia Fed, tzw. "minutek", które mogą dać im wskazówki, jakie warunki skłoniłyby amerykańską Rezerwę Federalną do ponownego zacieśnienia polityki pieniężnej na swoim posiedzeniu we wrześniu. Na razie rynki obstawiają podwyżkę stóp procentowych Fed o 50-75 pb.

Prezes Fed z Richmond Thomas Barkin wskazał, ze Fed musi trzymać się podwyżek stóp procentowych dopóki nie stanie się jasne, że inflacja utrzymuje się na poziomie 2 proc,, nawet jeśli gospodarka USA słabnie.

"Inflacja w USA prawdopodobnie utrzyma się na wysokim poziomie w IV kw., chociaż najgorsze chyba już minęło" - ocenia Yeap Jun Rong, strateg rynkowy w IG Asia Pte.

Inwestorzy monitorują teraz dwudniową wizytę delegacji amerykańskiego Kongresu na Tajwanie, co grozi utrzymaniem się napiętej sytuacji w relacjach USA-Chiny po niedawnej wizycie na wyspie przewodniczącej Izby Reprezentantów Kongresu USA Nancy Pelosi - na początku sierpnia.

Stratedzy Morgan Stanley piszą tymczasem w poniedziałkowej nocie rynkowej, że ostre zwyżki na rynkach akcji od czerwca to tylko "przerwa na rynku bessy", i dodają, że kursy akcji spadną w II połowie roku wraz ze spadkiem zysków firm, wzrostem stóp procentowych i spowolnieniem gospodarczym. Za to stratedzy JPMorgan Chase & Co. są większymi optymistami i według nich rajd na rynkach akcji może być kontynuowany.

Walmart oraz Home Depot przedstawią wyniki za drugi kwartał we wtorek, a dzień później zrobią to Target oraz Lowe's. Inwestorzy chętnie posłuchają, co najwięksi amerykańscy detaliści mają do powiedzenia na temat rosnącej presji cenowej i bieżących problemów z łańcuchem dostaw.

Zarówno Walmart, jak i Target niedawno obniżyły prognozy i ostrzegły, że inflacja obniża marże i zmusza konsumentów do ograniczenia uznaniowych zakupów.

