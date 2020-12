Niezwykły listopad na rynkach finansowych

Listopad był na rynkach akcji niezwykłym miesiącem - pisze w środowym komentarzu Piotr Kuczyński z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Był to m.in. miesiąc zysków krajów rozwijających się i najlepszy listopad w historii indeksu S&P 500. Według eksperta "równie doskonały" jest początek grudnia.

Jak zaznaczył Piotr Kuczyński, po październikowej smucie "zagościły na rynkach doskonałe nastroje". Inwestorzy zawdzięczają to przede wszystkim temu, że kolejne firmy meldowały o sukcesie swoich szczepionek na COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca).

Zastrzegł, że do widocznego w gospodarkach sukcesu jest jeszcze bardzo daleko, bo trzeba zaszczepić miliony ludzi, a to potrwa przynajmniej pół roku. - Ale nastroje zdecydowanie na rynkach się poprawiły i mało kto przejmował się rosnącą liczbą zakażeń i pełzającymi lockdownami - dodał.

Był to też miesiąc zysków walut krajów rozwijających się. - Kurs EUR/PLN stracił aż 17 groszy, czyli blisko cztery procent - zaznaczył.

Kuczyński dodał, że oprócz doskonałych nastrojów panujących na rynkach akcji złotemu pomagało też to, że renomowany Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF) uznał polską walutę za najbardziej niedowartościowaną w grupie państw rozwijających się. Poza tym Eurostat podał dane za październik na temat inflacji w Unii Europejskiej.



- Według tej instytucji Polska jest tu liderem z CPI w wysokości 3,8 proc. rdr (GUS mówi o 3,1 proc.) - przypomniał. Im wyższa inflacja (do pewnego poziomu) tym lepiej dla waluty, bo może zapowiadać wzrost stóp procentowych - wyjaśnił.

Ekspert TEP wskazał też na "dyskontowanie wyborczego sukcesu tandemu Joe Biden - Kamala Harris".



- Tuż po wyborach można było się nieco niepokoić tym, co zrobi prezydent Donald Trump, ale w końcu listopada stwierdził, iż jeśli Kolegium Elektorskie 14 grudnia wybierze Joe Bidena na prezydenta USA, ma przewagę 306 do 232 w głosach elektorskich, to on odejdzie z Białego Domu - przypomniał. Donald Trump zezwolił też General Services Administration (GAS) na rozpoczęcie procesu przekazywania władzy ekipie Joe Bidena. "Teraz wszyscy będą wpatrywali się w wybory senatorskie w Georgii (5 stycznia 2021), które przesądzą o tym, kto będzie rządził Senatem - wskazał Kuczyński.

Dla rynków finansowych ważne było też to, że Joe Biden wybrał Janet Yellen, byłą szefową Fed, na sekretarza skarbu.



- Inwestorzy się ucieszyli, bo taka nominacja zwiększa prawdopodobieństwo gładkiej współpracy na linii Fed - Departament Skarbu - zaznaczył.

Zdaniem eksperta "równie doskonały był na rynkach finansowych początek grudnia" - inwestorzy dowiedzieli się m.in., że Fed powinien zwiększyć swoją pomoc dla gospodarki. Podobnie mówiła o pomocy rządu Janet Yellen. Z kolei Nancy Pelosi, spikerka Izby Reprezentantów przedstawiła nowy pakiet pomocowy Demokratów. "Joe Biden stwierdził, że +na początek+ to jest dobry kierunek, co sygnalizowało, że po przejęciu władzy będzie się starał pakiet pomocowy zwiększyć" - ocenił Kuczyński. Zwrócił uwagę, że na skutek tych wypowiedzi indeksy na Wall Street wzrosły do rekordowych poziomów, dolar mocno stracił do euro, zdrożało złoto i mocno wzrosła rentowność obligacji.

Zdaniem Kuczyńskiego w Polsce inwestorzy powinni byli skupić się na szczycie unijnym (10-11 grudnia 2020).



- Tak jednak nie było. Kursy walut spadały nawet wtedy, kiedy rząd Polski zapowiedział weto do budżetu unijnego i do funduszu odbudowy - zauważył. Rosły też giełdowe indeksy.

- Cały świat się cieszy, problemów już nie ma, a bańka spekulacyjna na rynkach akcji nadymana nowym pieniądzem będzie rosła w nieskończoność - podsumowuje Kuczyński. Jego zdaniem taka sytuacja może niepokoić, "bo jeśli wszyscy uważają, że jest cudownie, to zapraszają +czarnego łabędzia+, którego wpłynięcie może na pewien czas popsuć nastroje".