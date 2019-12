NIK o nagrodzie dla spółki GetBack: naruszyła reputację giełdy

Zdaniem kontrolerów NIK przyznanie wyróżnienia spółce GetBack naruszyło reputację Giełdy Papierów Wartościowych. Szczególnie że były sygnały o nieprawidłowościach - napisano w środowym "Dzienniku Gazecie Prawnej".

"Ponad półtora roku trwa śledztwo w sprawie największej afery finansowej w Polsce z udziałem wrocławskiej spółki windykacyjnej GetBack. Zarzuty w tej sprawie ma już 56 osób, zajęto im majątek wart setki milionów złotych. Nie tylko prokuratorzy sprawdzają, kto ponosi odpowiedzialność za to, że kilkadziesiąt tysięcy obligatariuszy i akcjonariuszy poniosło straty na trefnej inwestycji" - napisano w gazecie.

Dodano, że "instytucje państwowe, które powinny chronić konsumentów, pod lupę wzięła Najwyższa Izba Kontroli". "DGP" udało się dotrzeć do wyników kontroli przeprowadzonej na GPW. "Gros zastrzeżeń dotyczy czasu między listopadem 2015 r. a sierpniem 2017 r. (kontrola obejmowała okres od stycznia 2012 r. do grudnia 2018 r.)" - podano.

Jak czytamy w "DGP", "zarzut, jaki sformułowali kontrolerzy, dotyczy m.in. +braku faktycznego nadzoru nad procesem przygotowania dla zarządu giełdy opinii w sprawie dopuszczenia obligacji publicznych i akcji GetBack do obrotu giełdowego na rynku podstawowym+". "Zdaniem NIK miało to doprowadzić do sytuacji, w której - na podstawie regulaminu GPW - ocena tego, czy papiery spółki mogą stać się przedmiotem handlu na rynku, została dokonana w oparciu o +częściowo błędne lub nieaktualne dane+" - napisano.

Kontrolerzy NIK zwrócili też uwagę na nagrodę, jaką GPW przyznała wrocławskiemu windykatorowi. GetBack został w lutym ubiegłego roku wyróżniony w kategorii "Optymalne wykorzystanie możliwości rynków prowadzonych przez GPW".

"Kandydaci do nagród zostali wytypowani w styczniu 2018 r. w oparciu o dane za rok 2017. Nagroda przyznana GetBackowi opierała się na mierzalnych kryteriach, wyliczonych na podstawie danych za 2017 r." - powiedział gazecie rzecznik giełdy.

W gazecie napisano, że "kontrolerzy NIK zwracają uwagę na fakt, że kierownictwo giełdy przed przyznaniem nagrody dostało sygnały o bardzo istotnych nieprawidłowościach w działaniu GetBack". "Półtora miesiąca po wyróżnieniu obrót akcjami wrocławskiego windykatora został zawieszony, wybuchła afera, a spółka złożyła wniosek o przeprowadzenie postępowania upadłościowego" - podkreślono.