NIK wzięła pod lupę fundacje spółek Skarbu Państwa

Spółki Skarbu Państwa w praktyce nie nadzorują tworzonych przez siebie fundacji, do których przelewają setki milionów złotych - twierdzi Najwyższa Izba Kontroli.

Jak można przeczytać w wydaniu internetowym dziennika "Rzeczpospolita", aż dziesięć zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, dotyczących m.in. PKN Orlen, złożyła w prokuraturze Najwyższa Izba Kontroli. Powodem jest uniemożliwienie przez spółki Skarbu Państwa i ich fundacje pracy kontrolerów. Próbowali oni wejść do siedzib w związku z badaniem zatytułowanym "Wybrane wydatki spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki". I aż dziesięć podmiotów udaremniło kontrolę.

Oprócz PKN Orlen są to kolejne dwie spółki z grupy kapitałowej naftowego giganta, czyli Energa i Sigma BIS, dwie spółki z grupy PZU, czyli Alior Bank i Link4, a także PGNiG. Pracę kontrolerów udaremniły też Fundacja Orlen, Fundacja Energa, Fundacja BGK i Fundacja PGNiG. W informacjach o wynikach kontroli, do których dotarła "Rzeczpospolita", czytamy, że NIK nie udało się skontrolować też Polskiej Fundacja Narodowej, choć w tym przypadku izba nie skierowała zawiadomienia do prokuratury.

Które projekty mogą budzić wątpliwości? Tego NIK nie podaje

Czy Orlen mógł bać się kontroli? - pyta "Rzeczpospolita" i odpowiada, że to niewykluczone. NIK sformułowała bowiem wiele wniosków negatywnych dla tych spółek i fundacji, które wpuściły kontrolerów.

Kontrola, obejmująca planowo 32 spółki, fundacje i gminy korzystające ze wsparcia spółek, miała na celu sprawdzenie, czy Skarb Państwa prawidłowo ponosi wydatki na działalność sponsoringową, darowizny, usługi medialne, prawne i konsultingowe. Zdaniem NIK większość takich wydatków była ponoszona zgodnie z prawem. Izba negatywnie oceniła jednak brak realnego nadzoru przez spółki Skarbu Państwa nad fundacjami, których są fundatorami.

Które projekty mogą budzić wątpliwości? Tego NIK nie podaje. Jednak o kontrowersjach dotyczących fundacji spółek Skarbu Państwa wielokrotnie informowały media i opozycja. Największe dotyczą Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi np. o sfinansowanie przez tę fundację kampanii billboardowej "Sprawiedliwe sądy" za 8,4 mln zł czy zlecenie za ponad 27 mln zł firmie PR-owskiej z USA stworzenie m.in. profili o Polsce w mediach społecznościowych, które cieszyły się znikomą oglądalnością.

Poza nadzorem spółek Skarbu Państwa są naprawdę duże pieniądze

Jak podaje "Rzeczpospolita", z analizy NIK wynika, że poza nadzorem spółek Skarbu Państwa są naprawdę duże pieniądze. W kontrolowanym przez izbę okresie, czyli w latach 2017-2021, spółki przekazały na działalność różnych fundacji 680,6 mln zł, z czego aż 152,5 mln zł popłynęło do Polskiej Fundacji Narodowej.

