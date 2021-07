NIK z mocną krytyką, Finanse publiczne w covidowej mgle

Rząd „wypycha” podatki poza budżet, co sprawia, że finanse publiczne stają się zupełnie nieprzejrzyste. Budżet jako plan finansów państwa przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny stanu finansów państwa – wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli.

Sztuczki księgowe

Fałszywy obraz

Nieprzejrzystość kosztuje

Covidowa mgła

Przeszacowana pomoc

– Patrząc na przychody tego funduszu trudno sobie wyobrazić by mógł te pożyczki zwrócić – stwierdziła wicedyrektor, dodając, że zresztą z 1 stycznia tego roku umorzono pożyczkę otrzymaną z Funduszu Rezerwy Demograficznej.Wskazała również, że część wydatków wykazanych jako zrealizowane, nie zostały w tym okresie wykonane.- Środki te jedynie przekazano na rachunki funduszy, na których pozostały niewykorzystane do końca 2020 roku. Dzięki temu zaliczono je w ciężar deficytu roku 2020 i nie będą obciążać deficytu państwa w roku 2021. Operacje takie przekroczyły 41 miliardów złotych – stwierdziła Anna Rybczyńska.NIK zwrócił również uwagą na nadużywanie w 2020 roku możliwości ujmowania w budżecie państwa wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.To zgodna z prawem procedura, jednak co do zasady powinna być stosowana jedynie w wyjątkowych wypadkach, kiedy zainicjowane działania nie zostaną zakończone do końca roku budżetowego, lecz np. w pierwszym kwartale roku następnego.Tymczasem budżetowe zapisy dotyczyły, według NIK ,przedsięwzięć, których realizacja dopiero się w tym roku rozpocznie. W 2020 roku skala takich wydatków wyniosła 12 mld zł - wobec 140 mln zł w 2019 roku.– W efekcie przez większą część bieżącego roku wykonywane są dwa budżety za 2020 i 2021 rokstwierdziła Anna Rybczyńska.- Stosowanie omówionych operacji pozwala na wykazanie w budżecie państwa dowolnego wyniku, przez co plan ten przestaje mieć istotne znaczenie dla oceny sytuacji finansowej państwa – podsumowała wicedyrektor.Niepokój tą sytuacją podzielali ekonomiści zaproszeni przez NIK do debaty towarzyszącej prezentacji Izby.– Długi można zaciągąć, ale żeby nimi dobrze zarządzać, trzeba mieć w nich dobrą orientację. Instytucje publiczne, które świadomie doprowadzają do zaciemnienia obrazu finansów publicznych same siebie wprowadzają w błąd – mówił prof. Witold Orłowski.Wspomniał też. że jeśli chodzi o rynek długu w każdym państwie najbardziej wiarygodną instytucją jest rząd - i to on może pożyczać najtaniej. Wypychając dług do pozabudżetowych instytucji – jak w przypadku emisji obligacji przez PFR i BGK - państwo pożycza pieniądze drożej.– To marnotrawstwo pieniędzy – stwierdził ekonomista.Zdaniem prof. Elżbiety Chojny-Duch znaczący wzrost zadłużenia krajów jest zjawiskiem globalnym i Polska nie jest w tym względzie wyjątkiem. Przyznała jednak, że chociaż działania rządu były zgodne z prawem, stanowiły obejście konstytucyjnej zasady jawności finansów publicznych.- Mamy mgłe covidową w finansach publicznych – mówił Sławomir Dudek z Fundacji Obywatelskiego Rozwoju. – Pandemia nie jest tu usprawiedliwieniem dla nieprzejrzystości – dodał.Wytknął też rządowi, że żąda od przedsiębiorców raportowanie schematów optymalizacji podatkowych, podczas gdy sam stosuje podobne mechanizmy.Alicja Defratyka z portalu Ciekawe liczby wskazywała na rosnącą liczbę pozabudżetowych funduszy, gdzie płynie coraz większy strumień pieniędzy, oraz – co jej zdaniem nie mniej istotne – znajduje zatrudnienie duża rzesza osób związanych z rządem.- Jak wynika z odpowiedzi na zapytanie poseł Izabeli Leszczyny, między 2016 a 2020 rokiem powstało 35 takich funduszy, Polski Ład przewiduje powołanie 9 kolejnych, w Krajowym Planie Odbudowy jest zapowiedź utworzenia następnych 6 – wyliczała. – To działania patologiczne na dużą skalę.Stanisław Kluza miał wątpliwości co do samej skali ubiegłorocznych wydatków. Jego zdaniem wielkość pomocy dla firm była przeszacowana.– Były firmy, które wprawdzie mogły udokumentować spadek przychodów, nie wspomniały jednak o tym, że wynika on sezonowości – stwierdził Stanisław Kluza.Według niego przy udzielaniu pomocy nie rozstrzygnięto, czy rozdzielane środki mają pomóc firmom przeżyć, czy utrzymać standard sprzed pandemii...Ekonomiści apelowali, by ujednolicić metodologię raportowania stanu finansów publicznych do przyjętych przez Unię standardów, tak jak uczyniła to większość krajów.– To nie tak, że Unia nam coś na rzuca; to nie jest metodologia unijna, lecz po prostu metodologia, która w sposób prawdziwy i przejrzysty przedstawia stan finansów państwa – mówił prof. Witold Orłowski. - Polska metodologia raportowania finansów publicznych zamieniła się w fikcję..W jego opinii „krajem, który najlepiej ukrywał swoje zadłużenie przez lata była Grecja”. Trzeba mieć nadzieję, że akurat stamtąd finalnie wzorców czerpać nie będziemy...