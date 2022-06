"Niskie podatki" od 1 lipca. Nowe przepisy, progi, stawki

Zmiany w systemie podatkowym w Polsce sprawiły, że został on bardzo uproszczony – powiedział w poniedziałek (20 czerwca) dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Leszek Syguła. Podkreślił, że osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie zapłacą podatku. Z kolei Małopolska Krajowa Administracja Skarbowa zachęca do kontaktu w sprawie „Niskich Podatków”.

Syguła razem z wojewodą dolnośląskim Jarosławem Obremskim wziął udział w poniedziałek (20 czerwca) w konferencji prasowej poświęconej wchodzącym w życie 1 lipca zmianom w prawie podatkowym.

Wojewoda przypomniał, że od 1 lipca wchodzi w życie ustawa, która m.in. obniża podatek PIT z 17 do 12 proc.

Z kolei dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożena Drabik zauważa, że zmiana przepisów oznacza większe zapotrzebowanie klientów na informację.

"To dobra informacja dla prywatnych portfeli, ale też możemy mówić co to oznacza dla budżetu państwa i budżetów samorządowych" - powiedział wojewoda dolnośląskim Jarosławem Obremskim.

Obremski przypomniał też, że zmiany, które weszły w życie wcześniej (od 1 stycznia 2022 r. - PAP), czyli wysokość kwoty wolnej od podatku na poziomie 30 tys. zł oraz próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł, zostały utrzymane w nowych regulacjach. "Zmiany podatkowe będą dotyczyć większości pracujących Polaków" - wskazał wojewoda.

Leszek Syguła, dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, podkreślił, że osoby zarabiające do 30 tys. zł rocznie nie zapłacą podatku. "Wszyscy, którzy zarabiają ponad tę kwotę zapłacą 12 proc. podatku (…), dopiero po przekroczeniu progu 120 tys. zł zapłacimy podatek według wyższej stawki podatkowej" - mówił Syguła. Zdaniem dyrektora to jedna z niższych stawek podatkowych w Europie.

Czytaj też: Soboń: Likwidujemy patologię dualizmu zaliczkowego w systemie podatkowym

Syguła dodał, że w drugim progu podatkowym jest "niewielka liczba podatników". "Szacujemy, że w drugim progu podatkowym będzie około 10 proc. podatników w skali całego kraju" - powiedział. Według dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu zmiany w prawie podatkowym sprawiły, że system podatkowy w Polsce został bardzo uproszczony.

Zmiany w podatkach - gdzie po informacje?

Podobna konferencja odbyła się w poniedziałek w Małopolsce.

Jak zauważyła dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie Bożena Drabik, zmiana przepisów oznacza większe zapotrzebowanie klientów na informację.

W sprawie "Niskich Podatków" z małopolską Krajową Administracją Skarbową będzie można skontaktować się online, telefonicznie i osobiście.

"Eksperci z naszych urzędów poprowadzą szkolenia podatkowe online, uruchomiliśmy specjalne numery informacyjne, a kto się chce z nami spotkać osobiście - zapraszamy na wojewódzkie spotkanie informacyjne 23 czerwca w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie" - zachęcała dyrektor IAS.

W przypadku wizyt online, urzędnicy proszą o wcześniejszą rezerwację terminu za pośrednictwem usługi "Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje o nowych przepisach biorąc udział w spotkaniu online - webinarze - 28 czerwca. Podobne spotkanie dla płatników przewidziano na 29 czerwca. Aby wziąć udział w webinarach należy kliknąć w link spotkania na stronie www.malopolskie.kas.gov.pl. Nie jest potrzebna wcześniejsza rejestracja.

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa organizują także centralne webinary. Terminy spotkań na stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki

Wszelkie informacje nt. zmian oraz formularz kontaktowy na poświęconej temu tematowi stronie www.podatki.gov.pl/niskiepodatki.

Jeśli chodzi o informację telefoniczną, małopolska KAS uruchomiła telefony informacyjne poświęcone "Niskim podatkom". Telefon jest na stronie www każdego urzędu w województwie małopolskim, w sekcji kontakt na www.malopolskie.kas.gov.pl. Informacje można uzyskać dzwoniąc też na infolinię Krajowej Informacji Skarbowej.

Nowelizacja ustawy o PIT

Nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że od 1 lipca br. stawka PIT spadnie z 17 proc. do 12 proc. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu. Ustawa likwiduje także tzw. ulgę dla klasy średniej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl