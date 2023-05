Niższa sprzedaż złota pogorszyła wyniki Mennicy Polskiej

Nadzwyczaj wysoka sprzedaż złota w pierwszym kwartale 2022 roku zbyt wysoko zawiesiła poprzeczkę. Wyniki Mennicy Polskiej w 2023 roku są niższe. To wynik mniejszej sprzedaży złota, ale i mieszkań. W górę poszła zaś sprzedaż biletów.

Przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Mennica Polska wyniosły w pierwszym kwartale tego roku 306,9 mln zł (460,6 mln zł rok wcześniej).

Wynik EBITDA (przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) skurczył się o dwie trzecie, do 10,2 mln zł.

Zysk netto spadł do 6,2 mln zł z 22,9 mln zł przed rokiem.

Grupa kapitałowa Mennica Polska w pierwszym kwartale tego roku osiągnęła niższe wyniki niż przed rokiem. To jednak przede wszystkim rezultat wysokiej bazy porównawczej. W pierwszym kwartale ubiegłego roku wyniki znacznie podniosła ponadnormatywna sprzedaż złota, na którą wpływ miał wybuch wojny w Ukrainie. W pozostałych obszarach produktowych Mennica osiągnęła wyższe poziomy sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

- W pierwszym kwartale ubiegłego roku mieliśmy do czynienia z nadzwyczajnym zainteresowaniem zakupem złotych produktów inwestycyjnych, co było związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Wpłynęło to również na zwiększenie rentowności sprzedaży przy skróconych cyklach rotacji kapitału obrotowego - wyjaśnia Katarzyna Budnicka, prezes i dyrektor naczelna Mennicy Polskiej.

Przychody spadły o jedną trzecią, zyski jeszcze bardziej

W pierwszym kwartale tego roku największy wartościowy wzrost w obrębie struktury aktywów Mennica Polska odnotowała na zapasach, co wynikało z realizacji projektu deweloperskiego „Bulwary Praskie” i ponoszonych w związku z tym nakładów, jak również było konsekwencją wzrostu zamówień na monety obiegowe i potrzeby zaopatrzenia w surowce do produkcji wyrobów ze złota.

- Zaliczki wpłacone przez nabywców mieszkań w projekcie „Bulwary Praskie” znalazły odzwierciedlenie również w zwiększeniu poziomu inwestycji krótkoterminowych, a także we wzroście poziomu zobowiązań krótkoterminowych po stronie pasywnej bilansu - czytamy w komunikacie firmy.

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Mennica Polska wyniosły 306,9 mln zł. Przed rokiem przychody wyniosły 460,6 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 10,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 30,5 mln zł. Znacznie spadł także zysk netto. W tym roku pierwszy kwartał zakończono zyskiem 6,2 mln zł, a przed rokiem osiągnięto 22,9 mln zł.

Produkty mennicze pod presją niższej sprzedaży złota

Grupa kapitałowa Mennicy Polskiej ma obecnie trzy segmenty działalności. Pierwszy z nich to produkty mennicze. Przychody tego segmentu wyniosły 247,5 mln zł (410,9 mln zł przed rokiem). Wynik segmentu to 7,5 mln zł (29,1 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r.). Wynik EBITDA wyniósł 9,1 mln zł (przed rokiem wynosił 30,5 mln zł).

Spadek przychodów i wyników spowodowany był przede wszystkim niższą sprzedażą złota. Zdaniem Katarzyny Budnickiej to może się w przyszłości nieco poprawić.

- Od marca tego roku obserwujemy systematyczny wzrost zainteresowania lokatami w kruszce. Sytuacja geopolityczna i zawirowania na rynku finansowym mocniej angażują inwestorów, którzy szukają tzw. bezpiecznych przystani dla swojego kapitału. Do naszych klientów od początku roku trafiło już blisko pół tony żółtego kruszcu i pół tony srebra w sztabkach i monetach bulionowych - mówi.

Wsparciem w zwiększaniu tej sprzedaży może być uruchomiona w pierwszym kwartale roku mennicza platforma sprzedażowa, która uzupełni sieć punktów stacjonarnych.

- Poza zabezpieczeniem potrzeb naszego kluczowego partnera na rynku krajowym, jakim jest Narodowy Bank Polski, aktywnie poszukujemy możliwości wykorzystania naszych przewag konkurencyjnych na rynkach zagranicznych - mówi Siemowit Kalukiewicz, członek zarządu ds. produkcji monetarnej i logistyki oraz dyrektor produkcyjno-operacyjny w Mennicy Polskiej.

Sprzedaż eksportowa monet była wyższa w pierwszym kwartale tego roku o ponad 170 proc. i wyniosła 41,014 mln zł.

Płatności elektroniczne poprawiły sprzedaż i osiągnęły zysk

W segmencie płatności elektronicznych przychody w pierwszym kwartale wzrosły rok do roku z 47,3 mln zł do 57,8 mln zł. EBITDA wyniosła 4,4 mln zł wobec 1,9 mln zł rok wcześniej. Wynik netto, który przed rokiem był ujemny, sięgnął 1,8 mln zł.

- W pierwszym kwartale tego roku sprzedaż biletów w niektórych lokalizacjach przekroczyła nawet 90 proc. obrotów sprzed pandemii. Przychody segmentu były o ponad 10 mln zł wyższe niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i o blisko 18 mln zł wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku - mówi Katarzyna Budnicka i dodaje, że należy również „podkreślić wagę przejęcia do wewnątrz organizacji kompetencji wspierających utrzymanie i rozwój systemów karty miejskiej, co znacząco wzmacnia nas w sprawnej realizacji projektów z naszego portfolio oraz rozwoju kolejnych”.

Spółka zaznacza także, że w pierwszym kwartale roku prowadzone były prace związane z finalizacją wdrożenia Open Payment System (OPS) w Poznaniu i ośmiu okolicznych gminach. Mobilne kasowniki pojawiły się łącznie w ok. 740 pojazdach komunikacji miejskiej.

Działalność deweloperska w pierwszym kwartale 2023 roku przyniosła straty

Działalność deweloperska, trzeci segment działania Mennicy Polskiej, przyniosła 1,6 mln zł (2,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej). Na kolejnych poziomach grupa poniosła stratę. W przypadku wyniku EBITDA wyniosła ona 1,9 mln zł, a netto już 2.5 mln zł.

Grupa zaznacza, że wyniki te są powiązane z aktualnie realizowaną fazą budowy w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”. W pierwszym kwartale ubiegłego roku finalizowana była sprzedaż końcowa lokali w formie aktów notarialnych w budynku S1. Sprzedaż mieszkań, zrealizowana w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku, zostanie odnotowana dopiero w kolejnych kwartałach tego roku, po przekazaniu mieszkań na własność nabywców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl