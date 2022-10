Nobel z ekonomii za badania kryzysu sektora bankowego

Tegoroczny Nobel z ekonomii trafił do prof. Bena S. Bernanke’a, prof. Philipa H. Dybviga oraz prof. Douglas Diamonda.





Tegoroczny Nobel z ekonomii trafił do prof. Bena S. Bernanke’a byłego przewodniczącego (amerykańskiej) Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej związanego z Brookings Institution, prof. Philipa H. Dybviga z Olin Business School of Washington University w St. Louis oraz prof. Douglasa Diamonda z Booth School of Business na Uniwersytecie Chicago. Otrzymali oni nagrodę za badania sektora bankowego.

Nagrodzona w tym roku praca poświęcona jest badaniom upadku sektora bankowego, po kryzysie ekonomicznym z roku 2008. Banki są krwioobiegiem gospodarki, jednakże w trakcie kryzysów gospodarczych to te instytucje są najbardziej narażone na turbulencje ekonomiczne.

Akademia Noblowska doceniła wysiłki trzech amerykańskich badaczy, którzy starają się w swoich badaniach przedstawić mechanizmy upadku banków.

Nobel za próbę wypracowania mechanizmów, które będą wzmacniać odporność banków

Ben Bernanke w artykule w 1983 r. pokazał, że „szturm” na banki prowadzi do recesji. W latach 30. kryzys na tym się opierał. Niezależnie od regulacji rynku bankowego zawsze istnieje ryzyko tego, że bank będzie niewypłacalny. Tegoroczni nobliści w swoich badaniach próbowali wyciągać wnioski z upadków banków w rożnych etapach historii, żeby wypracować mechanizmy które będą wzmacniać odporność tych instytucji.

Diamond i Dybvig opracowali, ponadto, model, w którym przedstawiają zjawisko tzw. paniki bankowej.

