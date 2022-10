Noc Księgarń 2022 - w piątek ponad 200 wydarzeń w całej Polsce

W 155 księgarniach z 55 miast już po raz czwarty w piątek odbędzie się Noc Księgarń. Zaplanowano ponad 200 wydarzeń m.in. kiermasze, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, spacery literackie, debaty, turnieje krzyżówek, wykłady.

"Pandemia zamknęła wielu z nas w domach, a jej długofalowym skutkiem jest to, że wolimy robić zakupy w internecie. Podczas Nocy Księgarń przypominamy czytelniczkom i czytelnikom, że księgarnie to nie tylko miejsca, w których dokonujemy zakupu książek. To także lokalne centra kultury, miejsca spotkań i rozmów o literaturze. Takie, których nigdy nie zastąpi internet" - powiedziała prezes zarządu OSDW Azymut Anna Lubczyńska-Lafuente.

Noc Księgarń to w tym roku ponad 200 wydarzeń. W programie czytelnicy znajdą kiermasze, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, spacery literackie, debaty, turnieje krzyżówek, wykłady, pokazy naukowe, konkursy i quizy literackie

Jak zapowiadają organizatorzy, "w księgarniach będzie można potańczyć, pośmiać się podczas komediowych improwizacji literackich, posłuchać utworów Marii Konopnickiej w awangardowych interpretacjach muzycznych, potrenować jogę czy przygotować wegańskie przysmaki w trakcie warsztatów kulinarnych".

Część wydarzeń będzie można oglądać za pośrednictwem internetu. Organizatorzy zachęcają jednak do spotkań na żywo, rozmów i wizyt w księgarniach.

Jednym z uczestników festiwalu księgarń i czytelników będzie Muzeum Niepodległości w Warszawie. W piątek w godz. 18-23 w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów, siedzibie głównej Muzeum, zaplanowano m.in. kiermasz publikacji, loterię z nagrodami, teatrzyk dla dzieci: "Z malowanej skrzyni - z krakowiakiem w tle" - przedstawienie Teatru Złoty Dukat, podczas którego aktorzy w oryginalnych strojach ludowych opowiedzą i zatańczą malowniczą baśń opartą na motywach ludowych.

Muzeum Niepodległości przygotowało także dla rodziców i opiekunów strefę relaksu przy kawie i herbacie. "Zapraszamy także na opowieść o prezydencie Stefanie Starzyńskim i jego roli w rozwoju naszej stolicy. O prezydencie opowie nam dr Beata Michalec autorka monografii Stefana Starzyńskiego. W trakcie festiwalu odbędą się także warsztaty z historii i budowy książki oraz dwa losowania loterii z nagrodami" - napisano w informacji prasowej Muzeum.

Noc Księgarń to przede wszystkim kiermasze oraz spotkania z pisarkami i pisarzami. Księgarze i księgarki przygotowali specjalne oferty, rabaty, prezenty i konkursy dla odwiedzających.

Podobnie jak w ubiegłych latach w Nocy Księgarń wezmą udział autorzy i artyści, z którymi będzie można spotkać się w księgarniach. Będą to między innymi: Tomasz Samojlik, Karolina Sulej, Magdalena Łuczyn, Mikołaj Marcela, Andrzej Franaszek, Marek Krajewski, Ida Kulawik, Katarzyna Grochola, Sylwia Chutnik, Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Ryrych, Maciej Marcisz, Jacek Paśnik, Olga Drenda, Paweł Pieniążek, prof. Przemysław Czapliński, Wojciech Chmielarz, Katarzyna Puzyńska, Izabela Janiszewska, Justyna Mazur, Justyna Sobolewska, Olga Wróbel, Maciej Libich, Przemek Staroń czy Joanna Olech.

Podczas Nocy Księgarń nie zabraknie także ważnych i aktualnych tematów. W programie znalazły się między innymi rozmowy o współczesnej literaturze ukraińskiej dostępnej w języku polskim oraz nowych przekładach, które wkrótce trafią do rąk czytelników.

Noc Księgarń poprzedzi w tym roku specjalny program organizowany we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN. 6 października na uczestników wydarzenia czeka cykl wykładów popularnonaukowych o sztucznej inteligencji, psychologii i dendrologii. 7 października Księgarnie PWN w Warszawie i w Łodzi zaproszą młodych odkrywców na cykl warsztatów chemicznych i pokazy naukowe.

Noc Księgarń to ogólnopolski festiwal organizowany od 2019 roku przez dystrybutora książek OSDW Azymut (Grupa PWN). Program i lista księgarń dostępne są na stronie www.nocksiegarn.pl.

