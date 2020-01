Nocna prohibicja w kolejnych dzielnicach Katowic – konsultacje nie dały rozstrzygnięcia

Konsultacje w sprawie wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach w dwóch kolejnych dzielnicach Katowic: Załężu i Szopienicach-Burowcu nie przyniosły jednoznacznego rozstrzygnięcia – podał Urząd Miasta.

W czwartek ukazał się raport podsumowujący przeprowadzone w listopadzie i grudniu ubiegłego roku konsultacje. W Załężu głosy przeciwników i zwolenników rozłożyły się równo, w Szopienicach-Burowcu nieznaczną przewagę zdobyli zwolennicy prohibicji. W tej sytuacji prezydent Katowic Marcin Krupa zwrócił się także o opinię w tej sprawie do policji, straży miejskiej i Rad Jednostek Pomocniczych. Zapowiedział, że po zapoznaniu się z tymi opiniami podejmie decyzję w sprawie wprowadzenia prohibicji.

Zakaz miałby obowiązywać tylko w sklepach w godzinach nocnych, nie objąłby pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogłyby serwować alkohol.

Jak poinformował urząd, w konsultacjach wzięło udział ponad 1200 mieszkańców. Formularz konsultacyjny zawierał jedno zamknięte pytanie dotyczące opinii w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach od 22.00 do 6.00 rano sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Mieszkańcy mogli wybrać opcje: tak, nie, nie mam zdania. Do ankiety dołączona była metryczka adresowa, by zapobiec sytuacji oddawania kilku głosów przez tę samą osobę lub przez osoby spoza dzielnicy.

"W Załężu, wśród poprawnie wypełnionych ankiet, 260 mieszkańców wypowiedziało się za wprowadzeniem prohibicji, tylu samo było przeciwnych, a zaledwie trzech niezdecydowanych. W Szopienicach-Burowcu przewagę osiągnęli zwolennicy prohibicji. Za prohibicją głosowało 380 osób (55 proc.), przeciw 299 (44 proc.), natomiast 5 osób (1 proc.) nie miało zdania w tej sprawie. Dodatkowo w Szopienicach-Burowcu wpłynęły także 263 oświadczenia mieszkańców wyrażające sprzeciw wobec prohibicji. Ze względu na nieprawidłową formę nie zostały one uwzględnione we wspomnianych głosach, jednak dodaliśmy taką informację do raportu z konsultacji" - powiedział Maciej Stachura z Urzędu Miasta Katowice.

Od lata ubiegłego roku takie rozwiązanie obowiązuje w Śródmieściu. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała zmniejszenie o 54 proc. liczby udzielanych pouczeń oraz spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień o 29 proc.