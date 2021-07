Nokia członkiem Związku Cyfrowa Polska

Nokia Solutions and Networks, dostawca infrastruktury i usług dla operatorów komórkowych, została członkiem Związku Cyfrowa Polska - poinformował we wtorek ZCP.

"Rynek ICT należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się i jestem przekonany, że nasza współpraca przełoży się na realizację istotnych projektów nie tylko dla tego sektora, ale także całej gospodarki" - wskazał cytowany we wtorkowej informacji Związku Cyfrowa Polska jego prezes Michał Kanownik, odnosząc się do przystąpienia firmy Nokia do ZCP.

Jak wskazano w informacji, Nokia Solutions and Networks jest czołowym dostawcą infrastruktury i usług dla operatorów komórkowych.

Kanownik zwrócił uwagę, że polski oddział to jedno z największych centrów R&D Nokii na świecie, "skupiający się przede wszystkim na istotnych dla rozwoju kraju technologiach takich jak 5G i Internet Rzeczy".

"Liczymy, że zwłaszcza w perspektywie budowy sieci 5G będziemy wspólnie realizować wiele interesujących inicjatyw" - powiedział Kanownik. Według niego nowy członek wzbogaci Związek doświadczeniem m.in. w zakresie tworzenia infrastruktury sieci piątej generacji czy aplikacji oraz Internetu Rzeczy.

Zgodnie z komunikatem Związku, Nokia oferuje technologie łączące miliardy ludzi i urządzeń na całym świecie, jest wspierana innowacjami opracowywanymi przez ośrodki badawczo-rozwojowe m.in. we Wrocławiu, Krakowie oraz Bydgoszczy. W Polsce Nokia zatrudnia ponad 6500 specjalistów.

Związek Cyfrowa Polska to branżowa organizacja pracodawców o charakterze non-profit, zrzeszająca największe firm z branży sektora cyfrowego i nowych technologii - producentów, dystrybutorów i importerów działających na polskim rynku.

