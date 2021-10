Normalizacja wzrostu wynagrodzeń w Polsce

Zgodnie z danymi GUS, wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszył się we wrześniu do 8,7 proc. r/r wobec 9,5 proc w sierpniu, kształtując się zgodnie z przewidywaniami rynku i lekko powyżej naszej prognozy (8,5 proc.) - pisze we wtorkowej analizie Credit Agricole.

Eksperci banku dodali, że w ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 2,7 proc. r/r wobec wzrostu o 3,8 proc. w sierpniu.

Ich zdaniem mimo narastającej presji placowej w przedsiębiorstwach, sygnalizowanej w badaniach koniunktury dynamika wynagrodzeń obniżyła się "głównie z uwagi na efekty statystyczne".

Część przedsiębiorstw obawia się czwartej fali pandemii, pogorszenia się perspektyw gospodarczych na świecie oraz utrzymującego się ograniczenia podażowego.

Mniejsza dynamika zatrudnienia

Czwarta fala zagrożenia

Podwyżki stóp procentowych

