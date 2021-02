Notowania Inno-Gene zawieszone, GPW ma wątpliwości

Od wtorku nie można handlować akcjami spółki Inno-Gene na New Connect – to efekt uchwały Giełdy Papierów Wartościowych. Władze warszawskiego parkietu chcą, by spółka w ciągu 40 dni roboczych przedstawiła wykonaną przy udziale autoryzowanego doradcy analizę sytuacji firmy oraz jej perspektyw.

GPW zawiesiła notowania spółki Inno-Gene.

Władze giełdy mają wątpliwości co do wiarygodności sprawozdań finansowych.

Spółka ma 40 dni na przedstawienie przez autoryzowanego doradcę analizy sytuacji w spółce.