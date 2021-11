Notowania spółek covidowych zareagowały na Omikrona

Giełdy na świecie nerwowo zareagowały na oświadczenie szefa Moderny, że obecnie dostępne szczepionki na COVID-19 mogą być mniej skuteczne w przypadku wariantu Omikron, a firmy farmaceutyczne potrzebują miesięcy, żeby opracować nowe. Na GPW wariant Omikron dał nowe paliwo tzw. covidowym spółkom, ale nie na długo.

Na fali niepokoju, który związany jest z rozprzestrzenianiem się wariantu Omikron, akcje Mercatora przekroczyły pułap 150 zł, choć jeszcze kilka dni temu dryfowały w okolicach 100 zł za jedną akcję.

Notowania Mabionu poszły 29 listopada w górę o 5,7 proc. – do 81 zł, jednak dzień później spadły do niskiego poziomu sprzed pięciu dni – 72,50 zł za akcję.

Kurs spółki Biomed-Lublin zapikował z kolei 29 listopada po ogłoszeniu fiaska badań nad lekiem na COVID-19 - do najniższego w tym roku poziomu 4,50 zł.

Omikron winduje Mercatora

Mabion – straty bez przychodów

Notowania Mabionu, który zapowiada, że na przełomie roku wyprodukuje pierwszą komercyjną serię komponentu do szczepionki Novavaksu, poszły 29 listopada w górę o 5,7 proc. – do 81 zł. Jednak i tu paliwa nie starczyło na długo. Dzień później, 30 listopada kurs spadł do niskiego poziomu sprzed pięciu dni – 73,40 zł za akcję. Nastrojów nie poprawiają opublikowane wyniki za trzeci kwartał 2021 roku.



Spółka zanotowała 15,6 mln zł straty netto, w porównaniu do 9,1 mln zł straty przed rokiem. Strata operacyjna wyniosła 16,33 mln zł, wobec 10,19 mln zł straty rok wcześniej. Biotechnologiczna firma nie zanotowała przychodów z usług badań i rozwoju zarówno w trzecim kwartale 2021 roku jak i rok wcześniej.

