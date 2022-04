Novatek: podjęliśmy działania, aby umożliwić spółkom PGNIG oraz PSG przywrócenie dostaw gazu

Novatek Green Energy podjęła wszelkie niezbędne działania, aby umożliwić państwowym spółkom PGNIG oraz PSG szybkie i sprawne przywrócenie dostaw gazu do mieszkańców 10 gmin - napisała w piątkowym oświadczeniu spółka.

W przesłanym do PAP komunikacie, podkreślono, że decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu do tych gmin wynikała tylko i wyłącznie z wykonania decyzji Ministra MSWiA z dnia 25 kwietnia 2022 roku, w sprawie wpisania Novatek na polską listę sankcyjną. "W przeciwnym wypadku zarówno spółka, jak i jej klienci narażeni byliby na ogromne konsekwencje finansowe (kara do 20 mln złotych) oraz odpowiedzialność karną do 3 lat więzienia" - napisano.

Zwrócono też uwagę na kwestię innych zagrożeń, jakie wiążą sią z nałożonymi sankcjami. Jednym z nich - jak napisano - jest uniemożliwienie dalszego transportu i rozładunku ok. 500 wagonów kolejowych napełnionych gazem płynnym LPG, które legalnie wjechały na teren Polski. "Z powodu właściwości fizykochemicznych gazu LPG, w przypadku dłuższego postoju tych wagonów na torach, wzrostu temperatury zewnętrznej, a poprzez to wzrostu ciśnienia gazu w wagonach, może dojść do samoistnego upuszczania gazu do atmosfery, a także jego zapłonu, co skutkowałoby potężnym i trudnym do opanowania pożarem" - czytamy.

Novatek uważa, że należy podjąć niezwłocznie działania, aby zgromadzony w cysternach kolejowych gaz propan-butan w ilości ok. 40 milionów litrów dotarł bezzwłocznie i bezpiecznie do terminali przeładunkowych. Zaznaczono, że z uwagi na nałożone sankcje spółka nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie. Dodano, że gaz znajdujący się ww. cysternach kolejowych pośrednio miał trafić na stacje paliw w całej Polsce oraz do butli gazowych, które są wykorzystywane w wielu polskich gospodarstwach domowych.

Wskazano, że po nałożeniu sankcji i szeregu wynikających z nich ograniczeń spółka nie jest w stanie realizować wcześniej wdrożonych procedur, m.in. zapewnienia bezpieczeństwa na terenie dwóch terminali przeładunkowych gazu płynnego należących do spółki. "Są one zakładami wysokiego ryzyka z uwagi na magazynowany gaz, a powstałe zagrożenia wynikają między innymi z pozbawienia ich dostępu do energii elektrycznej. Pomimo utrudnień wynikających z braku dostępu do podstawowych środków komunikacji, tj. Internetu i telefonów, spółka Novatek Green Energy stara się informować na bieżąco odpowiednie sztaby kryzysowe o pojawiających się zagrożeniach" - czytamy.

We wtorek w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA opublikowano listę sankcyjną. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej. Na liście znalazło się 50 pozycji; nazwisk rosyjskich oligarchów i podmiotów gospodarczych.

