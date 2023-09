Novita znacznie zmniejszyła koszty sprzedaży. Zysk poszedł w górę

Firma Novita - producent i dystrybutor włóknin gospodarczych - osiągnęła w I półroczu 2023 r. zysk netto na poziomie 12 mln zł, co oznacza wynik wyższy o 8 proc., w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Przychody firmy Novita w pierwszej połowie 2023 roku wyniosły ponad 95,5 mln zł i były niższe o 19,2 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku - podała spółka w raporcie za I półrocze 2023 r.

- Wraz ze spadkiem przychodów w porównywanych nastąpiło też obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów o prawie 20 proc. - informuje spółka prowadząca produkcję i dystrybucję włóknin gospodarczych.

Natomiast zysk netto firmy Novita wzrósł z 11,1 mln zł w I półroczu 2022 r. do ponad 12 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach roku 2023.

Zysk netto w górę, przychody i koszty sprzedaży mocno w dół

- W I półroczu 2023 r. przychody firmy Novita ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły ponad 95,5 mln zł, co oznacza spadek o 19,2 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku, w którym osiągnięty został poziom 118,2 mln zł - podaje spółka w raporcie za I półrocze 2023 r., który został opublikowany 8 września.

Zysk netto spółki za pierwsze sześć miesięcy roku 2023 ukształtował się na poziomie przekraczającym 12 mln zł, co oznacza wynik wyższy o prawie 0,9 mln zł, czyli o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk na jedną akcję w I półroczu 2023 r. to 4,81 zł (w tym samym czasie roku 2022 wynosił 4,46 zł).

- W I półroczu 2023 roku wraz ze spadkiem przychodów można było zaobserwować analogiczne obniżenie kosztów sprzedanych produktów, towarów i materiałów. Koszty te ukształtowały się na poziomie 73,9 mln zł tys. zł, co oznacza ich spadek o 19,9 proc. w porównaniu do I półrocza 2022 roku - podała spółka.

Wynik działalności operacyjnej roku uwzględnia otrzymaną pomoc publiczną

Z kolei zysk spółki z działalności operacyjnej w I półroczu 2023 r. osiągnął 14,1 mln zł, co oznacza spadek o 0,7 mln zł, czyli o 4,8 proc., porównując z wynikiem za analogiczny okres 2022 roku wynoszącym prawie 14,9 mln zł.

- Wynik działalności operacyjnej w I półroczu 2023 roku uwzględnia otrzymaną pomoc publiczną w ramach programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 roku”. Wspomniana rekompensata po pomniejszeniu o koszty związane z jej otrzymaniem wyniosła 3 783 tys. zł - informuje Novita w raporcie.

Podstawowym przedmiotem działalności tej spółki jest produkcja oraz dystrybucja włóknin gospodarczych, medycznych i sanitarnych, odzieżowych i obuwniczych. - Spółka prowadzi politykę w zakresie dokonywania sprzedaży tylko zweryfikowanym klientom. Ponad 95 proc. należności jest ubezpieczonych - zaznacza firma.

Większościowym akcjonariuszem spółki Novita jest firma Tebesa, która posiada 64,11 proc. akcji. Natomiast spółka Tebesa jest podmiotem zależnym od firmy Vaporjet, posiadającej 100 proc. udziałów w Tebesie.

