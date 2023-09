Nowa e-usługa prosto z ministerstwa. Konsumenci sceptyczni

W piątek (15 września) Ministerstwo Finansów udostępni możliwość przechowywania elektronicznych paragonów. Co nowe rozwiązanie oznacza dla sprzedawców i konsumentów wyjaśnia Cezary Pierzan, prezes Platformy Detalistów.

W piątek 15 września ma udostępnić specjalną aplikację i miejsce do przechowywania paragonów, czym chce zrewolucjonizować wystawianie i przechowywanie paragonów.

Sprzedawcy mogą wydawać e-paragony już od roku, w różnych aplikacjach, a celem MF jest ujednolicenie aplikacji.

Pomysł Ministerstwa Finansów oceniany jest sceptycznie, a głowami obawami sprzedawcy i konsumentów są te związane z bezpieczeństwa danych obu stron transakcji.

Jak wynika z materiału opublikowanego na łamach Business Insidera, nowa usługa, którą udostępni Ministerstwo Finansów, będzie skierowana głównie do mikro- i małych przedsiębiorców, którzy korzystają z najprostszych, ręcznie obsługiwanych kas fiskalnych.

Naród sceptycznie nastawiony do pomysłu Ministerstwa Finansów

Co ciekawe, z raportu firmy Deloitte wynika, że zaledwie około 1 proc. konsumentów jest zainteresowanych korzystaniem z państwowej aplikacji. Pozostałe 99 proc. woli inne formy otrzymywania e-paragonów. Ankietowani głównie obawiają się o bezpieczeństwo danych, tym bardziej, że w świecie cyfrowym o anonimowość jest niezwykle trudno.

- Gdy za zbieranie danych bierze się instytucja publiczna, to obawy są czymś naturalnym. Zaufania do aplikacji publicznych i bezpieczeństwa danych nie poprawiają też zdarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim czasie - mówi ekspert.

Dodaje, że równie ważną kwestią jest także bezpieczeństwo i poufność danych drugiej strony transakcji, czyli sprzedawców.

Elektroniczny dokument fiskalny, czyli e-paragon - co trzeba wiedzieć?

E-paragony fiskalne to dokumenty fiskalne w formie elektronicznej, mogące zastąpić tradycyjny paragon wystawiany przez sprzedawcę. Założenie ministerialnej usługi jest takie, że każdy konsument dostanie piętnastoznakowy stały identyfikator, który będzie okazywał podczas zakupów.

- Kasa będzie przesyłała zbiór danych razem z tym identyfikatorem na serwery państwowe, a następnie dane te będą mogły być z tego serwera pobrane przez aplikację Ministerstwa Finansów, zainstalowaną na telefonie kupującego. Konsument będzie miał 30 dni na pobranie tego dokumentu z serwerów Ministerstwa Finansów. Jeśli nie pobierze na telefon w terminie 30 dni e-paragonu, to dokument przepadnie. Oczywiście papierowy paragon nie musi być już wtedy wystawiony - wyjaśnia Pierzan.

Chodzi tu o kontrolę tego, czy podatnicy rejestrują sprzedaż na rzecz konsumentów na kasach. Natomiast tworzenie i wystawianie e-paragonu klientowi jest osobnym procesem, które duża część urządzeń fiskalnych online może już obsługiwać.

Dotychczas firmy wystawiały paragony papierowe i dodatkowo umożliwiały konsumentom otrzymanie e-paragonów, co uzależnione jest od modelu sprzedaży.

- Zdecydowana większość naszych klientów zajmująca się sprzedażą internetową całkowicie zastąpiła papierowe paragony e-paragonami. Konsumenci otrzymują więc paragon fiskalny w wersji elektronicznej, np. w postaci linka, który przychodzi e-mailem po zakupie. Wygląda to podobnie jak w przypadku potwierdzenia złożenia zamówienia w sklepie online. Paragon papierowy nie jest drukowany. Z kolei w przypadku sprzedaży stacjonarnej kupujący może otrzymać e-paragon anonimowo na telefon w sklepie stacjonarnym, np. skanując kod QR czy tag NFC - bez rejestracji czy instalowania żadnych aplikacji - wyjaśnia Pierzan.

Celem jest odejście od wydawania papierowych paragonów - o ile najpierw konsument pobierze aplikację rządową, zainstaluje, pobierze kod, a później przy każdych zakupach będzie go okazywać, żeby finalnie dostać e-paragon. Dokument będzie dostępny przez 30 dni na serwerach ministerstwa, po tym czasie po prostu zniknie. HUB MF jest więc tylko tymczasowym rozwiązaniem, w którym e-paragon będzie przez te 30 dni przechowywany.

Trwałość, wygoda, ekologia - na te aspekty zwracamy uwagę

Na podstawie badań, które przeprowadziliśmy, mogę wskazać trzy aspekty, na które zwrócili uwagę ankietowani.

- Po pierwsze chodzi o trwałość i po drugie – wygodę w dostępie do e-paragonu. Jeżeli kupujemy jakąkolwiek rzecz, to chcemy, żeby dowód zakupu był trwały i żeby - nawet po kilkunastu miesiącach - można było go łatwo odnaleźć. Trzeci aspekt to ekologia - wydruki fiskalne to "śmieci", które nie nadają się do recyklingu. Szacuje się, że aby wyprodukować papier do paragonów, trzeba w samej Polsce rocznie zużywać ponad 30 mln litrów wody i wycinać lasy o powierzchni 115 boisk piłkarskich.

E-paragony funkcjonują od ponad roku, gdy w maju 2022 r. obsłużyliśmy pierwszy e-paragon w Polsce. Na przestrzeni tego roku wdrożyliśmy usługę u pierwszych kilkuset firm. Obecnie to już prawie milion transakcji miesięcznie – i wartości te stale się zwiększają, dzięki rosnącej popularności e-paragonów.

