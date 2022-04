Nowa edycja programu Polskie Powroty poszerzona o komponent aplikacyjny

Umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych jest celem programu Polskie Powroty. Kolejna edycja będzie poszerzona o komponent aplikacyjny - poinformowała w środę Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Finansowanie programu Polskie Powroty obejmuje wynagrodzenie dla powracającego naukowca, członków grupy projektowej oraz osoby zapraszającej, a także koszty przesiedlenia powracającego naukowca. Naukowcy otrzymują atrakcyjne i stabilne zatrudnienie w polskich jednostkach naukowych - przekazała w środę NAWA.

Najnowsza edycja programu Polskie Powroty, którą NAWA ogłosi na początku maja br., będzie poszerzona o komponent aplikacyjny, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Umowę w tej sprawie podpisali w środę dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska i p.o. dyrektora NCBR dr Remigiusz Kopoczek. Wskazano, że jest to odpowiedź na postulaty środowiska naukowego.

"Polskie Powroty to jeden z naszych flagowych programów. Umożliwiamy naukowcom, którzy już rozwinęli swoje kariery poza granicami kraju, pracę w Polsce. Dzięki warunkom, jakie zapewnia program, najlepsi badacze uzyskują możliwości porównywalne do tych, jakie mają w najlepszych ośrodkach akademickich i badawczych na świecie. Polskie Powroty pozwalają naukowcom wykorzystać zdobyte doświadczenie i sieci kontaktów do podnoszenia potencjału polskiej nauki oraz dają możliwość zbudowania własnych zespołów badawczych. A zyskują wszyscy - zarówno naukowcy, jak i zatrudniające ich ośrodki" - tłumaczy cytowana w komunikacie dr Grażyna Żebrowska.

NAWA zachęciła naukowców do aktywnego aplikowania o granty badawcze, które zapewnią dodatkowe finansowanie badań. Grant startowy pozwala im rozpocząć badania od razu po powrocie do Polski, zanim pozyskają dalsze środki. W programie Polskie Powroty od 2020 r. istnieje możliwość uzyskania grantu startowego na badania podstawowe, w postaci komponentu badawczego opłacanego z budżetu Narodowe Centrum Nauki. NAWA od tej edycji programu otworzyła taką możliwość również dla badań o charakterze aplikacyjnym. Jak wyjaśniono, jest to grant startowy, finansowany przez NCBR, dla laureatów Polskich Powrotów, którzy zaplanują projekty w obszarze badań aplikacyjnych i prac rozwojowych. Pojedynczy komponent aplikacyjny wynieść może nawet 400 000 zł.

"To bardzo cenne działanie, które ma na celu odwrócenie zjawiska +brain drain+ (tzw. drenażu mózgów - PAP) i stworzenie dobrych warunków do pracy na polskich uczelniach i w polskich instytutach naukowcom, którzy wracają z zagranicy. Współpraca NCBR z NAWA oznacza poszerzenie oferty grantowej dla powracających badaczy o nowy komponent finansujący badania naukowe z zakresu badań aplikacyjnych oraz prac rozwojowych" - powiedział cytowany w komunikacie dr Remigiusz Kopoczek.

Jak podaje NAWA, do tej pory dzięki Polskim Powrotom finansowanie swoich badań uzyskało 63 naukowców. Laureaci programu to badacze z uznanym dorobkiem, którzy na polskie uczelnie wrócili z ośrodków akademickich i badawczych m.in. z takich krajów, jak Australia, Austria, Belgia, Chiny, Dania, Francja, Hiszpania, Japonia, Korea Południowa, Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy.

W ostatniej edycji programu do Polski wróciło 11 naukowców i naukowczyń. Na miejsce realizacji swoich projektów po dwoje kandydatów wybrało Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza tym laureatów programu zatrudnią też: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN oraz Instytut Matematyczny PAN.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl