Nowa gospodarka, nowy świat. Najważniejsze to umieć wyciągać wnioski

Świat i gospodarka po pandemii już nie będą takie same. Dziedziny, w których zmieni się najwięcej: handel zagraniczny i logistyka, transport i mobilność, usługi, bezpieczeństwo i medycyna. Pandemia to dramat, ale który może prowadzić do pozytywnych zmian. O wnioskach z pandemii podczas debaty „Nowa gospodarka, nowy świat” dyskutowali: Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska, wicepremier Jadwiga Emilewicz, Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu, Rafał Sonik, prezes Gemini Holding, Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP, Tomasz Konik, partner w Deloitte, Tomasz Suchański, prezes Żabka Polska. Zobacz zapis całej debaty na EEC Online pod patronatem WNP.PL.