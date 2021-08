Nowa gwiazda sportowego sponsoringu. Szachy weszły na salony

Ostatnie miesiące to wielki wzrost popularności szachów w Polsce. Za tą popularnością poszli sponsorzy, we wspieranie szachów zaangażowały się duże spółki Skarbu Państwa, firmy prywatne i międzynarodowe grupy działające w Polsce. Promować szachy w Polsce przyjechał Garri Kasparow, były mistrz świata i żyjąca legenda tej dyscypliny.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Światowa czołówka

Dwie legendy w Ustroniu

Największa impreza w Polsce

Łukasz Turlej zapewnia, że w Polsce mamy fantastycznych zawodników i zawodniczki w szachach. Ostatnie lata to kilka bardzo dobrych wyników na arenie międzynarodowej, począwszy od olimpiady szachowej w Baku w 2016 r., kiedy Polki zdobyły wicemistrzostwo olimpiady. To był trzeci medal w okresie powojennym. Mężczyźni w 2017 r. zostali brązowymi medalistami drużynowych mistrzostw świata, drużyna mieszana mężczyzn i kobiet w 2020 r. zdobyła brązowy medal na olimpiadzie szachowej rozgrywanych online.- To duże pasmo sukcesów. Polscy zawodnicy i zawodniczki zawsze są w szerokiej czołówce, choć nigdy nie są murowanymi faworytami do medalu - ocenia Łukasz Turlej.Wśród najlepszych polskich zawodników wymienia Radosława Wojtaszka, który przez lata był w Polsce zawodnikiem numer jeden. Jest bardzo mocna reprezentacja kobiet, to m.in. długoletnia liderka Monika Soćko, oprócz tego jest Karina Szczepkowska-Cyfka, Jolanta Zawadzka i obecna mistrzyni Polski Klauda Kulon. Są także młode zawodniczki jak Alicja Śliwicka, która dwa lata temu zdobyła mistrzostwo Europy do lat 18 czy Julia Antolak, aktualna akademicka mistrzyni świata.- Jest szereg nazwisk, które mają potencjał podparty dobrymi wynikami. Polskie szachy to nie tylko Jan Krzysztof Duda - podkreśla Łukasz Turlej.Za dobrymi wynikami idą sponsorzy. Jan Krzysztof-Duda w sierpniu trafił do Orlen Team, do którego należą m.in. najlepsi polscy lekkoatleci.Z kolei w kwietniu 2021 r. PGNiG Termika została partnerem generalnym Polskiego Związku Szachowego. Umowa partnerska została zawarta na 3 lata i dotyczy prowadzenia działań promocyjnych i reklamowych.- Wielu partnerów przy szachach było od dawna, co można było zauważyć np. przy wydarzeniach organizowanych w woj. śląskim. Wiele firm wspierało szachy, nie tylko na poziomie arcymistrzowskim, ale ważny był dla nich także rozwój młodych talentów. Trzeba tu wspomnieć o Lotto i grupie Mokate, która od lat jest sponsorem kadry kobiet, wielu działań centralnych, ale wspiera także wiele inicjatyw w woj. śląskim - informuje Łukasz Turlej.Przypomina, że Mokate jest współautorem sukcesu Festiwalu Szachy Łączą Pokolenia w Ustroniu, gdzie w dwóch kolejnych latach pojawiły się dwa największe nazwiska w historii szachów: Anatolij Karpow i Garri Kasparow.- Partnerem festiwalu są także bank Santander, grupa Wasko, Veolia oraz Emphie Solutions. Jest także wiele internetowych platform szachowych wspierających różne przedsięwzięcia szachowe jak np. ChessGrow - zaznacza Łukasz Turlej.Festiwal szachowy, który obecnie odbywa się w Ustroniu, to największa impreza szachowa w Polsce.- Do udziału w różnych turniejach, jakie odbędą się w trakcie festiwalu, zapisało się już blisko 800 osób, ale zapisy nadal trwają, ponieważ w sobotę odbędą się branżowe mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa Śląska juniorów. Spodziewamy się około 1 tysiąca uczestników, do tego dochodzą osoby towarzyszące jak trenerzy i opiekunowie dzieci. Dla porównania, w festiwalu w 2020 r. uczestniczyło ponad 600 osób - mówi WNP.PL Andrzej Matusiak, prezes Śląskiego Związku Szachowego, który jest głównym organizatorem festiwalu.Jedną z atrakcji festiwalu będzie turniej nocny Mokate, w którym udział weźmie Jan Krzysztof Duda oraz wielu innych zawodników i zawodniczek ze ścisłej krajowej czołówki.Oprócz turniejów szachowych w trakcie festiwalu odbywają się imprezy towarzyszące, jak festiwal filmów fabularnych związanych z tematyką szachową, przez 5 dni odbywają się lekcje tańce, był koncert oraz okolicznościowy mecz piłki nożnej.- Covid-19 na pewno nie ułatwił organizacji festiwalu, ale organizujemy go już po raz drugi, więc w tym roku organizacja przebiegła sprawniej niż rok temu. Natomiast jeśli chodzi o koszty organizacji, to w tym roku są one dużo większe niż rok temu i z tym był największy problem. Dlatego składam podziękowania dla wszystkich darczyńców i sponsorów, ich lista jest bardzo długa - dodaje Andrzej Matusiak.Jednym z największych sponsorów polskich szachów jest Grupa Mokate.- Cieszę się, że możemy torować drogę nowej generacji zawodników. Popularyzujemy szachy od ponad 10 lat w Polsce. Przez wiele lat szachy w Polsce były niszowe, teraz to jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin w Polsce - komentuje Adam Mokrysz, prezes Grupy Mokate.