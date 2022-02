Nowa inwestycja Samsung Electronics we Wronkach

Budowa nowej fabryki i rozbudowa już istniejącej, zwiększenie mocy produkcyjnych z 4 mln do 5,2 mln sztuk rocznie oraz utworzenie 60 nowych miejsc pracy – deklaruje Samsung Electronics Poland Manufacturing po otrzymaniu decyzji o wsparciu inwestycji. Łączna wartość projektu to ok 900 mln zł.

Samsung rozbuduje swoje moce produkcyjne we Wronkach - dzięki temu zdolności produkcyjne wzrosną z 4 mln do 5,2 mln pralek i lodówek rocznie.

Wartość wieloetapowej inwestycji może wynieść nawet 900 mln zł.

Południowokoreańska firma otrzymała pomoc publiczną w wysokości 86 mln zł.

Będzie klaster AGD?

Zachęciła pomoc publiczna

