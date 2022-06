Nowa podstawa opodatkowania i sposób wyliczania wskaźnika rentowności

Chcielibyśmy zawiesić na rok minimalny CIT. Później będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców i inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności, uwzględniający specyfikę różnych kosztów - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Resort finansów chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. Projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac rządu.

Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów - wyjaśnił Artur Soboń.

Ministerstwo proponuje też m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie. To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców - zapowiedział.

W wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Soboń odniósł się m.in. do wchodzącej 1 lipca w życie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obniżającej PIT z 17 do 12 proc. Jak stwierdził, w części podatkowej Polskiego Ładu resort finansów odszedł od koncepcji naprawiania, czyli przygotowania specjalnych rozwiązań dla kolejnych grup, by im zagwarantować, że nie stracą w porównaniu z poprzednim rokiem.

"To byłyby rozwiązania epizodyczne dotyczące tylko 2022 r., potem natychmiast byłoby trzeba szykować zmiany na 2023 r. Dlatego podjąłem decyzję, że nie naprawiamy, a eliminujemy z systemu rozwiązania, które się nie sprawdziły, czyli przede wszystkim tzw. ulgę dla klasy średniej, czy ulgę 1500 zł dla samotnych rodziców" - zaznaczył.

Zapowiedział też zmiany w CIT, które mają gwarantować większą stabilność podatkową.

"Przyświecają nam analogiczne motywy jak przy zmianach w podatku od osób fizycznych. Uznaliśmy, że to nie jest dobry czas na jakieś zupełnie nowe rozwiązania. W przypadku PIT takim rozwiązaniem była skomplikowana ulga dla klasy średniej, w przypadku podatku od firm tzw. minimalny CIT wprowadzony przez przepisy Polskiego Ładu. Chodzi o sytuację, w której ktoś prowadzi spółki w taki sposób, by nie wykazywać rentowności. Moim zdaniem rok 2022 - naznaczony szokami popandemicznymi, energetycznymi czy wojennymi - nie jest właściwym czasem do tego, by sprawdzać, czy tak faktycznie jest, czy nie" - podkreślił wiceszef MF.

Poinformował, że resort finansów chce zawiesić na rok minimalny CIT i zaproponować od 2023 r. nowe rozwiązanie. Jak przekazał, projekt jest już gotowy i oczekuje na wpis do wykazu prac rządu.

"Będzie inna podstawa opodatkowania, bardziej zrozumiała dla przedsiębiorców oraz inny sposób wyliczania wskaźnika rentowności uwzględniający specyfikę różnych kosztów. Chodzi np. o uwzględnienie przy wyliczaniu rentowności rosnących kosztów energii, wynagrodzeń, uwzględnienie specyfiki faktoringu, leasingu czy też podmiotów nabywających towary objęte akcyzą, która rzutuje na poziom osiąganych marż" - wyjaśnił pytany o planowane rozwiązanie.

Soboń oznajmił, że Ministerstwo Finansów proponuje też m.in. likwidację przepisów o ukrytej dywidendzie. "To bardzo korzystna zmiana dla przedsiębiorców. W odniesieniu do cen transferowych chcemy z kolei uprościć zasady dotyczące dokumentacji transakcji rajowych i podnieść stosowane do nich progi dokumentacyjne" - zapowiedział.

Pytany, czy będą też zmiany w estońskim CIT, poinformował, że główne założenia tego rozwiązania nie będą modyfikowane, poprawione będą natomiast szczegółowe regulacje budzące wątpliwości czy problemy praktyczne.

