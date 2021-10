Nowa pułapka na użytkowników komórek wykorzystująca grafikę PGE

Cyberprzestępcy zastawili nową pułapkę na użytkowników telefonów komórkowych, wykorzystuje ona markę i identyfikację graficzną PGE, grożąc odłączeniem prądu w przypadku nieuregulowania należności - informuje firma Dagma Bezpieczeństwo IT.

Wyjaśniono, że spamowa kampania, na którą można było się natknąć na smartfonach, bazuje na mechanizmie wzbudzania strachu w potencjalnych ofiarach, grożąc im odłączeniem energii elektrycznej. Cyberprzestępcy podszywają się pod PGE wykorzystując markę i identyfikację graficzną tej firmy.



Podkreślono, że kliknięcie w przysłany link to najprostsza droga do utraty danych osobowych oraz pieniędzy.



Inżynier systemowy w Dagma Bezpieczeństwo IT Hubert Walnik tłumaczy, że przede wszystkim należy ignorować tego typu informacje już na początku - nie otwierać maili z obietnicami nagród, nie klikać w linki w podejrzanych mailach i SMSach.



- Warto też czytać dokładnie treści, bo tak jak w tej sytuacji literówki w tekście oraz brak polskich znaków diakrytycznych powinny wzbudzić niepokój. Przed fałszywymi linkami nie ochroni niestety nic poza skutecznym antywirusem, który potrafi blokować złośliwe linki, chroniąc w ten sposób przed potencjalną infekcją złośliwym kodem - wyjaśnił.



Przypomniano, że podobne mechanizm był już stosowany wcześniej a cyberprzestępcy podszywali się m.in. pod takie firmy jak m.in.: Ikea, Decathlon, Biedronka czy Amazon.