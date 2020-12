Nowa strategia KAS w I kwartale 2021 r.

Nowa strategia Krajowej Administracji Skarbowej zostanie przedstawiona w pierwszym kwartale 2021 r.; w obszarze kontroli fiskus chce przesunąć ciężar na czynności sprawdzające - poinformowała PAP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że trwają też prace nad nowelizacją ustawy o KAS.

Jak powiedziała PAP szefowa KAS Magdalena Rzeczkowska, w tym roku kończy się czteroletnia Strategia KAS na lata 2017-2020.

"Pracujemy nad kolejną. Zmieni się kierunek, jeśli chodzi o działania związane z podejściem do naszych +klientów+, ich obsługą. Chcemy upraszczać język, którym się z nimi komunikujemy, upraszczać procedury i wprowadzać coraz więcej usług elektronicznych" - zapowiedziała wiceminister.

Dodała, że w obszarze kontroli nastąpi przesunięcie ciężaru na czynności sprawdzające, zarówno w przypadku kontroli celno-skarbowych, jak i podatkowych, bowiem przynoszą one znacznie lepsze efekty. "Będziemy się koncentrować na działalności analitycznej" - zaznaczyła.

Zgodnie z informacjami przekazanymi PAP przez szefową KAS, nowa Strategia na lata 2021-2024 ma być zaprezentowana w pierwszym kwartale 2021 r.

Pytana o priorytet kontroli w przyszłym roku Rzeczkowska wyjaśniła, że będzie nim obszar "potencjalnie związany z szarą strefą", nie wymieniła jednak konkretnych branż.

"Obszary, którym się przyglądamy to te, które są najbardziej zagrożone zjawiskiem szarej strefy" - powiedziała. Wskazała, że obecnie największym zagrożeniem są nie tyle wyłudzenia zwrotu podatku, ile sztuczne obniżanie kwoty podatku do zapłaty. Tu branża nie ma znaczenia, pokusa dotyczy wszystkich. Dotyczy to zwłaszcza podatku VAT (tzw. puste faktury) i CIT (agresywne optymalizacje podatkowe).

"Będziemy brać pod uwagę sytuację gospodarczą i epidemiczną. Nie chcemy utrudniać funkcjonowania firm w tym trudnym czasie, ale nie oznacza to przyzwolenia na nielegalną działalność. Naszym celem jest wsparcie legalnych biznesów " - podkreśliła.

Pytana o plany legislacyjne dotyczące KAS wiceminister poinformowała, że przede wszystkim trwają prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. "Po trzech latach funkcjonowania KAS mamy kilka refleksji, wniosków na temat samej organizacji, jej potrzeb, czy narzędzi uszczelniających system" - powiedziała.

Szefowa KAS nie ujawniła szczegółów, tłumacząc że projekt jest na wczesnym etapie prac, w konsultacjach wewnętrznych. "Ustalamy, w jakim kształcie te przepisy mogłyby funkcjonować" - tłumaczy Rzeczkowska.

W przyszłym roku planowane są zmiany uszczelniające handel elektroniczny towarami m.in. z Chin, związane z wejściem w życie unijnego pakietu VAT e-commerce. Dotyczy ona zarówno dyrektywy UE w sprawie VAT, ale również przepisów celnych w zakresie danych, które mają zawierać zgłoszenia celne.

"Pakiet przyniesie przede wszystkim ujednolicenie zasad gry na całym unijnym rynku. W tej chwili w niektórych państwach Wspólnoty przesyłki o niskiej wartości, do 22 euro, w ogóle nie podlegają należnościom podatkowym, a w innych już tak. Uszczelnienie odpraw w jednym kraju i wnikliwa kontrola przesyłek powodują, że wpływają one na dany rynek z innego państwa członkowskiego, gdzie odprawa jest łatwiejsza" - tłumaczy rozmówczyni PAP.

Podała przykład Szwecji, która dość wysokimi opłatami pocztowymi chciała ukrócić taki import ze Wschodu. Okazało się, że zmniejszyła się ilość przesyłek dystrybuowana przez pocztę szwedzką, ale wzrósł ich napływ z innych krajów UE w ramach wolnego rynku.

"Dlatego jednolite warunki dla wszystkich krajów są bardzo istotne. Niezależnie od wartości, takie przesyłki będą podlegały VAT, a powyżej wartości 150 euro także należnościom celnym. Zasadniczą zmianą w przypadku Polski będzie też wprowadzenie obsługi tego importu tylko w drodze zgłoszeń elektronicznych i danych elektronicznych przekazywanych przez operatorów kurierskich bądź Pocztę Polską, podmioty które dokonują odpraw tych towarów" - powiedziała Rzeczkowska.

"W przypadku firm kurierskich wymiana danych elektronicznych odbywa się od lat i większych problemów z kontrolą i odprawą nie ma. Natomiast dla Poczty Polskiej, ale także innych poczt w UE, zmiana ta może być dużym wyzwaniem. Poczty zasadniczo nie przekazują elektronicznie danych dotyczących odprawy celnej do systemów skarbowo-celnych krajów UE" - dodała szefowa KAS.

Wiceminister wyjaśniła, że obecnie dane towarzyszące przesyłkom pocztowym są bardzo ograniczone. Ich liczba się zwiększy, co znacznie ułatwi identyfikację przesyłek, umożliwi KAS prowadzenie analizy ryzyka i lepszą weryfikację zawartości.

"Oczywiście to na pewno nie załatwi od razu, od 1 lipca 2021 r., wszystkich problemów" - oceniła. "Skala obrotów jest bardzo duża, a jakość danych przekazywanych przez platformy sprzedaży, czy sprzedawców - przede wszystkim z Chin - pozostawia wiele do życzenia. Ale wprowadzenie nowych obowiązków będzie zmianą jakościową. Będziemy w stanie zdecydowanie więcej zweryfikować, sprawdzić i tym samym uszczelnić rynek" - zaznaczyła.

Aby nowe regulacje wdrożyć do polskiego prawa konieczna jest zmiana ustawy o VAT. "Trwa dyskusja nad ostateczną konstrukcją przepisów, aby z jednej strony system był szczelny, ale z drugiej strony nie okazało się, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć importowanych przesyłek" - dodała.

Wiceminister zapowiedziała także kolejną edycję programu Twój e-PIT, uwzględniającą zmiany w obszarze prawa podatkowego, oraz uruchomienie e-Urzędu Skarbowego.

"Chcielibyśmy udostępnić nowe usługi, które wiązałyby się z przyspieszeniem procesu wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach. Chcielibyśmy też uruchomić usługę płatności online" - powiedziała. Toczą się także prace nad odmiejscowieniem usług, aby podatnik mógł swoje sprawy w urzędzie załatwiać niezależnie od tego, gdzie ma siedzibę.