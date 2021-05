Nowa strategia przemysłowa Europy "przypomina kwadraturę koła"

W Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej odbyła się debata nad zmienioną strategią przemysłową dla Europy, w której wzięli udział europosłowie PiS. Zasadniczym celem nowej strategii jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w przemyśle poprzez realizację trzech priorytetów. Są to: utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego na świecie i zapewnienie równych warunków działania – w Europie i w ujęciu globalnym, a także zapewnienie neutralności klimatycznej Europy do 2050 r. oraz ukształtowanie jej cyfrowej przyszłości.

Koniec epoki neoliberalizmu

Kuźmiuk pochwalił Komisję za podkreślanie korzyści płynących ze wspólnego rynku UE. Niestety, jak zauważył polski polityk, KE akceptuje jednocześnie rozwiązania godzące w konkurencyjność usług świadczonych przez firmy z Europy Środkowo-Wschodniej.- Z tej drogi trzeba zawrócić - apelował.Zdzisław Krasnodębski stwierdził, że to, co najbardziej uderza w zmienionej strategii przemysłowej, to znacznie silniejszy nacisk położony na kwestię strategicznych zależności Europy oraz wzrost świadomości, że konieczne jest ich ograniczenie, jeśli chcemy osiągnąć wyznaczone cele i być liczącym się w świecie podmiotem.- Na tle wszystkiego, co mówiono i pisano o globalizacji w ostatnich dekadach, brzmi to niemalże jak herezja. Epoka neoliberalizmu ostatecznie - zdaje się - dobiegła końca. Jest to oczywiście w dużej mierze wynik wstrząsu wywołanego pandemią, a także wcześniejszych tendencji geopolitycznych i gospodarczych - zauważył Krasnodębski.Jak dodał, teraz - zgodnie z nową strategią – celem jest zmniejszenie strategicznej zależności i jednocześnie zachowanie otwartej gospodarki.- To jednak przypomina kwadraturę koła – oznajmił Krasnodębski. Podał przykład baterii litowo-jonowych, mówiąc, że wprawdzie istnieją w tej dziedzinie możliwości redukowania zależności Europy od dostaw, czy producentów spoza kontynentu, nieosiągalne wydaje się jednak pełne uniezależnienie czy uzyskanie przez Unię tzw. autonomii w tym względzie. Jak dodał, jest też oczywiste, że przewidywany wielokrotny wzrost zapotrzebowania na takie surowce, jak lit, grafit czy dysproz nie będzie mógł być zaspokojony w przypadku kolejnych kryzysów i napięć handlowych.- Czy zatem dążenie do tej autonomii nie powinno prowadzić do jeszcze głębszych zmian strategii rozwoju oraz polityki zagranicznej? – zastanawiał się europoseł PiS.Jak stwierdził, uzależnienie UE od importu surowców jest wynikiem toczących się dyskusji, ograniczenia wydobycia i obróbki surowców naturalnych na terenie Unii, związanych m.in. z ochroną środowiska, wysokimi kosztami pracy lub urbanizacji.Europoseł Krasnodębski pytał, czy przez wzmocnienie mechanizmów odzysku odpadów i kontroli importu, nie należy dążyć do pozyskiwania chociaż części tych surowców na terenie Europy.- To są pytania, które powinniśmy sobie zadawać w przyszłości - podkreślił.