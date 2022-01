Nowak: Chcemy, by polskie firmy przejmowały partnerów zagranicznych m.in. w Niemczech

Dążymy do wspierania polskich firm; chcemy, by małe i średnie przedsiębiorstwa przejmowały zagranicznych partnerów - mówił PAP szef MRiT Piotr Nowak. Według niego polscy przedsiębiorcy mogą być zainteresowani m.in. rynkiem niemieckim, na którym wiele firm rodzinnych zmaga się z problemem sukcesji.

Jak mówił polityk prowadzi to do tworzenia nowych miejsc pracy.

MRiT planuje stworzyć system zachęt dla przedsiębiorców zainteresowanych przejęciami na zagranicznych rynkach.

Barierą rozwoju dla MŚP pozostaje dostęp do finansowania.

Zwrócił uwagę, że prowadzi to do tworzenia nowych miejsc pracy i budowania kapitału narodowego, "którego nam brakuje". "Dopiero od 30 lat uczestniczymy w wyścigu budowania kapitału. Trzeba mieć wiedzę, żeby rozwijać innowacje i technologie" - wskazał.

Dodał, że "wejście kapitałowe na zagraniczne rynki" z jednej strony umożliwia dywersyfikację przychodów, z drugiej - budowanie doświadczenia, zakorzenianie się w gospodarkach zagranicznych, "co prowadzi też do zmiany geopolitycznej, bo siła polityczna kraju wiąże się z siłą jego gospodarki". "Zależy nam, by nasze firmy nie tylko sprzedawały swoje produkty za granicą, ale wchodziły kapitałowo i przejmowały udziały większościowe w zagranicznych przedsiębiorstwach" - stwierdził.

MRiT planuje stworzyć system zachęt dla przedsiębiorców zainteresowanych przejęciami na zagranicznych rynkach. Według niego potencjalnie najbardziej perspektywiczne firmy są w stanie wychwycić banki. "Chcielibyśmy nawiązać współpracę z bankami, żeby przy wykorzystaniu instrumentów związanych ze sztuczną inteligencją przygotowały systemy analiz pozwalające wyselekcjonować przedsiębiorstwa, które mają największą szansę czy to przy przejęciu jakiejś firmy za granicą, czy to na wsparcie w postaci gwarancji kredytów inwestycyjnych" - wyjaśnił.

Zdaniem szefa resortu rozwoju i technologii kierunkiem przejęć dla naszych małych i średnich firm mogą być m.in. Niemcy - nasz największy partner handlowy, którego realia gospodarcze są dobrze znane polskim przedsiębiorcom. "Wiele niemieckich firm rodzinnych zmaga się z problemem sukcesji, przekazania biznesu młodszemu pokoleniu. To szansa na to, by polskie firmy zaczęły eksplorować ten rynek" - ocenił. Nowak podkreślił, że ważne jest "celowanie w zagraniczne rynki o największym potencjale dla naszych firm".

Nowak przyznał, że barierą rozwoju dla MŚP pozostaje dostęp do finansowania - dlatego kolejnym priorytetem MRiT jest pomoc w jego pozyskiwaniu. "Działamy w reżimie unijnym, a to jest pomoc publiczna, musimy zatem działać mądrze, być może poprzez wsparcie sektorowe" - powiedział. Dodał, że w przypadku MŚP wybranie odpowiednich firm nie jest łatwe - stąd pomysł, by wsparcia udzielił sektor bankowy. "Pomoże wyselekcjonować firmy, które pomoc powinny otrzymać. Rozważamy różnego rodzaju instrumenty m.in. gwarancje" - zapowiedział.

Minister dodał, że równie ważne jest przyciąganie inwestycji zagranicznych do Polski. Ministerstwo rozważa, by "integratorem wszystkich zachęt, produktów do wsparcia eksportu" była Polska Agencja Inwestycji i Handlu, by tego typu informacje były powszechnie dostępne w jednym miejscu.

