Nowak: inwestycje w mały atom to wsparcie zielonej transformacji w Polsce

Inwestycje w mały atom to wsparcie zielonej transformacji w Polsce i obniżenie kosztów energii dla odbiorców - podkreślił minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. W poniedziałek KGHM i amerykański NuScale podpisały umowę ws. budowy reaktorów modułowych SMR w Polsce.

Minister Nowak towarzyszy wicepremierowi i ministrowi aktywów państwowych Jackowi Sasinowi podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Jak podkreślił resort w komunikacie, kluczowym punktem wizyty jest podpisana w poniedziałek w Waszyngtonie umowa między KGHM Polska Miedź i amerykańską firmą NuScale Power na budowę małych reaktorów modularnych w Polsce (SMR).

"Podpisanie umowy między KGHM a NuScale Power to dobre wieści dla polskiej gospodarki. Powstanie reaktorów jądrowych zasili zakłady produkcyjne naszej miedziowej spółki i przyczyni się do zapewnienia jej stabilnego źródła energii" - powiedział cytowany w komunikacie minister rozwoju.

Dodał, że inwestycje w mały atom to wsparcie zielonej transformacji w Polsce i obniżenie kosztów energii dla odbiorców.

Podczas pierwszego dnia wizyty w USA szef MRiT spotkał się także z dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Jak poinformowano, głównymi tematami rozmowy były kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed światową gospodarką w związku z pandemią, inflacją i zaburzeniami łańcuchów dostaw.

Nowak rozmawiał też z sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Jennifer Granholm i przedstawicielami Nuclear Energy Institute, stowarzyszenia handlowego przemysłu nuklearnego w Stanach Zjednoczonych. Rolą Nuclear Energy Institute jest m.in. reprezentowanie interesów branży jądrowej przed Kongresem Stanów Zjednoczonych.

"Polska przywiązuje dużą wagę do stosunków gospodarczych z USA. Nasz kraj jest głównym odbiorcą inwestycji amerykańskich w Europie Środkowo-Wschodniej - aż 40 proc. kapitału zainwestowanego przez amerykańskie firmy w tej części kontynentu trafia do Polski" - podkreślił Nowak. Dodał, że amerykańscy inwestorzy są już obecni w jednych z najbardziej innowacyjnych sektorów polskiej gospodarki - IT, usługach biznesowych, telekomunikacji, kosmonautyce i lotnictwie. Celem Polski jest kontynuowanie inwestycji w strategiczne sektory - IT/ICT (w tym cyberbezpieczeństwo), medtech i usługi medyczne, elektromobilność, zielona transformacja, lotnictwo i przestrzeń kosmiczna - wskazał szef MRiT.

"Moją wizytą w Stanach Zjednoczonych chcę podkreślić potencjał, który ma polska gospodarka, ale też wysłuchać wyzwań, przed którymi stoją amerykańskie firmy, planując inwestycje w Polsce. (...) Z satysfakcją odnotowuję również aktywność przedsiębiorców polskich na rynku amerykańskim" - stwierdził Nowak.

Według danych American Chamber of Commerce w Polsce, USA są drugim najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego na polskim rynku. Odpowiadają za 11 proc. wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w naszym kraju.

