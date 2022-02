Nowak o danych GUS: za nami bardzo dobre otwarcie roku dla przemysłu w Polsce

Roczne tempo wzrostu PKB w I kw. br. może być bliskie 7 proc. r/r, co oznacza, że polska gospodarka utrzymuje bardzo dobry trend zanotowany w końcówce ub.r. - przekazał minister rozwoju Piotr Nowak, komentując piątkowe dane GUS. Za nami bardzo dobre otwarcie roku dla przemysłu - dodał szef MRiT.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 r. wyniosło 6.064,24 zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. r/r. Zatrudnienie w tym sektorze r/r wzrosło o 2,3 proc.; w styczniu m/m wzrosło o 1,5 proc. GUS poinformował również, że produkcja przemysłowa w styczniu 2022 r. wzrosła o 19,2 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 3,0 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo w styczniu wzrosła r/r o 16,4 proc., a m/m wzrosła o 4,2 proc. Ceny produkcji przemysłowej wzrosły r/r o 14,8 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 1,3 proc.

"Za nami bardzo dobre otwarcie roku dla przemysłu w Polsce. Wzrost produkcji w styczniu znacznie przekroczył oczekiwania analityków, a zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw jest już powyżej poziomu sprzed pandemii. Tak korzystny styczniowy wynik wskazuje na to, że roczne tempo wzrostu PKB w I kwartale może być bliskie 7 proc. rok do roku, co oznacza, że polska gospodarka utrzymuje bardzo dobry trend zanotowany w końcówce roku 2021" - przekazał w piątek na Twitterze Ministerstwa Rozwoju i Technologii szef tego resortu Piotr Nowak.

Jak zauważyło na Twitterze MRiT, "w styczniu 2022 produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 19,2 proc. r/r". "Kolejny raz wynik polskiego przemysłu przekracza wyraźnie oczekiwania rynku (14,7 proc. r/r). Mimo zaburzeń wywołanych przez pandemię, polski przemysł rośnie nieprzerwanie już od 20 miesięcy" - napisano.

