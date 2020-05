Nowak: stan środków na rachunkach budżetowych na koniec maja ok. 100 mld zł

Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec maja wyniósł ok. 100 mld zł - napisał w komentarzu do planu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych (SPW) na czerwiec 2020 wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Stan środków na rachunkach budżetowych na koniec maja wyniósł ok. 100 mld zł, co przy w pełni sfinansowanych potrzebach pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej oznacza, że budżet jest płynnościowo przygotowany na oczekiwane zwiększenie tych potrzeb w stosunku do założeń wynikających z ustawy" - powiedział cytowany w komunikacie resortu finansów Nowak.

Nowak poinformował , że w czerwcu są planowane dwa przetargi zamiany obligacji.

"Nie planujemy przetargów bonów skarbowych" - dodał.

Nowak poinformował też, że w kwietniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 46,5 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 57,5 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych o 2,3 mld zł, podczas gdy zaangażowanie inwestorów zagranicznych zmniejszyło się o 13,3 mld zł.

"Ponadto wyemitowane zostały bony skarbowe o wartości 17,7 mld zł, z których 13,9 mld zł objął sektor bankowy, 3,4 mld zł sektor pozabankowy, a 0,4 mld zł inwestorzy zagraniczni" - dodał.