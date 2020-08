Nowak z MF: na koniec lipca na rachunkach budżetowych było ok. 125 mld zł

Na koniec lipca br. rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł - poinformował w poniedziałek w komunikacie wiceminister finansów Piotr Nowak.

"Na koniec lipca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 125 mld zł. Sytuacja płynnościowa budżetu jest dobra. Przy w pełni sfinansowanych potrzebach pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej jesteśmy przygotowani na oczekiwane ich zwiększenie" - poinformował wiceminister finansów.

Dodał, że w sierpniu planowany jest jeden przetarg zamiany, który odbędzie się 6 sierpnia.

"W czerwcu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 0,5 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 6,6 mld zł do poziomu 425,1 mld zł, podczas gdy zaangażowanie krajowych inwestorów pozabankowych zmniejszyło się o 1,6 mld zł do 205,2 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 4,5 mld zł do 137,3 mld zł" - napisał Nowak w komunikacie.

Przekazał ponadto, że w przypadku bonów skarbowych miały miejsce niewielkie przepływy pomiędzy inwestorami, w których efekcie na koniec miesiąca z łącznej kwoty zadłużenia 17,7 mld zł sektor bankowy posiadał 14,3 mld zł, sektor pozabankowy 3,1 mld zł, a inwestorzy zagraniczni 0,3 mld zł.