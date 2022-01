Nowe inwestycje w Warmińsko-Mazurskiej SSE

37 decyzji o wsparciu i ponad 810 mln zł nakładów inwestycyjnych - to bilans 2021 roku w Polskiej Strefie Inwestycji zarządzanej przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną - poinformowała we wtorek spółka.

Jak podała we wtorkowym komunikacie Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna (W-MSSE), w minionym roku wydano 37 decyzji o wsparciu, z czego 36 dla firm z kapitałem polskim, a inwestycje przyczyniły się do powstania 214 nowych miejsc pracy i utrzymania blisko 2,5 tys. stanowisk.



Prezes zarządu W-MSEE Krzysztof Żochowski przekazał, że w porównaniu z poprzednim rokiem wartość inwestycji wzrosła o 145 proc.



- Niewątpliwie świadczy to o sile i potencjale polskich przedsiębiorstw, ale także o atrakcyjności Polskiej Stefy Inwestycji jako narzędzia wspierania rozwoju firm - ocenił.



W 2021 roku ponownie dominowały inwestycje małych i średnich przedsiębiorców, 25 decyzji o wsparciu otrzymały mikro i małe firmy, a siedem średnie. Najczęściej po wsparcie sięgały firmy planujące utworzenie nowego zakładu produkcyjnego.



Zdaniem wiceprezesa W-MSEE Grzegorza Kłoczko, utworzenie w 2018 roku Polskiej Strefy Inwestycji dało małym i średnim firmom możliwość korzystania z narzędzi, które dotychczas kojarzyły się głównie z dużymi zagranicznymi inwestorami.



- Cieszy nas duże zainteresowanie naszą ofertą w tej grupie przedsiębiorców. Łatwiejszy dostęp do ulgi podatkowej dla małych i średnich firm to wielka szansa na rozwój polskiego sektora MŚP - stwierdził.



Wśród ubiegłorocznych inwestorów 20 proc. to przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na ponowne skorzystanie z ulgi podatkowej.



Od początku funkcjonowania programu Polska Strefa Inwestycji, Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna wydała łącznie 102 decyzje o wsparciu, a łączna wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 1,7 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl