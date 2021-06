Nowe loty z Modlina - m.in. na Rodos i Zakynthos

Katania we Włoszech, Rodos i Zakynthos w Grecji oraz Charków na Ukrainie - to nowe kierunki, które będą dostępne dla pasażerów z lotniska w Modlinie. Port oferuje 51 tras m.in. do 18 europejskich i dwóch azjatyckich krajów.

Lotnisko w Modlinie przypomniało w środę w informacji prasowej, że z uwagi na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu się, w sezonie zima 2020 port obsługiwał 17 kierunków. "Jednak wraz z rozpoczęciem sezonu lato 2021 w samym tylko czerwcu zaplanowanych jest już prawie 500 lotów na 51 trasach. Już dziś można rezerwować bilety na loty z podwarszawskiego lotniska do 18 europejskich i 2 azjatyckich krajów" - przekazało w informacji lotnisko.

Jak dodano, do siatki połączeń dołączają popularne kierunki wakacyjne. Od czerwca z lotniska w Modlinie będzie można polecieć do Katanii we Włoszech oraz na Rodos i Zakynthos w Grecji. Nowością w rozkładzie lotów jest także połączenie do Charkowa na Ukrainie, które wystartuje 16 czerwca.

Lotnisko przekazało, że oprócz nowych tras, z lotniska można także polecieć na Kretę, Majorkę, Sycylię czy Teneryfę, a także do Jordanii. W nadchodzących miesiącach zwiększy się także częstotliwość rejsów do Alicante, Aten, Barcelony, Bergamo, Burgas, Brukseli-Charleroi, Madrytu, Paryża-Beauvais oraz Rzymu-Ciampino.

"Lotnisko Warszawa/Modlin obsługiwało przed pandemią koronawirusa ponad 3 miliony pasażerów rocznie. To port pierwszego wyboru dla warszawiaków i mieszkańców północno-wschodniej Polski. Po pandemicznej przerwie możemy zaoferować im do dyspozycji połączenia lotnicze, które pozwolą spełnić marzenia o zagranicznych wakacjach" - powiedział cytowany w informacji prasowej p.o. prezesa Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Leszek Chorzewski.

Jak podał port, czerwiec to także pierwszy miesiąc od początku pandemii Covid-19, w którym zwiększa się siatka i częstotliwość połączeń do Wielkiej Brytanii. "Przede wszystkim przywrócone zostają na stałe codzienne loty do Londynu. Pojawiają się też kierunki powracające do rozkładu, m. in. Belfast, Edynburg, Leeds, czy Manchester. Łącznie z Lotniska Warszawa/Modlin będzie można polecieć do 12 miast Wielkiej Brytanii i Irlandii" - napisano.

Jeśli chodzi o kierunek ukraiński, to oprócz Kijowa, który znajduje się w siatce połączeń lotniska, dołączą dwa nowe miasta: Charków i Lwów. W sumie na Ukrainę planowane jest dziewięć rejsów tygodniowo.

Port przypomniał, że bezpośrednio na lotnisku można zrobić testy w kierunku Covid-19. Punkt diagnostyczny otwarty jest 24 godziny na dobę, oferując podróżnym dwa rodzaje testów - antygenowe i RT-PCR, w których wyniki wydawane są w języku polskim i angielskim.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa/Modlin istnieje od 2012 roku. Znajduje się 37 kilometrów od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

