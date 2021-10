Nowe oblicze Warszawy. W tej jednej dziedzinie nie ma lepszych na świecie

Warszawska giełda (GPW) jest numerem jeden na świecie, jeżeli chodzi o liczbę spółek z sektora gier wideo – wskazał Marek Dietl, prezes GPW, podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Jego zdaniem krajowy parkiet jest ciekawy dla inwestorów, którzy szukają nieco mniejszych spółek. Polska giełda stała się atrakcyjna także dla polskiej diaspory.

New Connect spełnia zadanie

Prezes GPW Marek Dietl wskazuje z kolei, że to czynniki makro zdecydowały o napływie inwestorów na GPW. – Akcje chronią przed inflacją – mówi.– GPW jest ciekawa dla inwestorów, którzy szukają nieco mniejszych spółek. Polska giełda stała się atrakcyjna także dla polskiej diaspory – uważa prezes warszawskiej giełdy. – W skali europejskiej jesteśmy postrzegani jako hub dla mniejszych spółek.Jak wskazuje marek Dietl, GPW jest numerem jeden na świecie, jeżeli chodzi o liczbę spółek z sektora gier wideo.Michał Popiołek, dyrektor zarządzający ds. bankowości globalnej i inwestycyjnej w mBanku, wskazuje na dużą liczbę debiutów, które pojawią się na GPW na przełomie tego i przyszłego roku. Oznacza to bardzo duży obrót, bardzo dużą płynność.– W jakiejś części jest to zasługa pandemii. Gospodarka zmieniła się, pewne rzeczy przyspieszyły, pozmieniały się łańcuchy dostaw. Jest to również wynik niskich stóp procentowych oraz rosnącej inflacji – wyjaśnia Michał Popiołek.

Zdaniem Januarego Ciszewskiego, prezesa JR Holding, pandemia pokazała, że rynek New Connect, który powstał z zamiarem wprowadzania na giełdę spółek innowacyjnych, na początku rozwoju, w pewnym okresie poszedł w inną stronę. – New Connect w pandemii odrobił lekcję, spełnił swoje zadanie. Mamy tam spółki technologiczne, gamingowe, innowacyjne – podkreśla January Ciszewski.

– Zainteresowanie rynkiem New Connect wzrasta. Najpierw było to zainteresowanie spekulacyjne, potem rzeczywiste - dodaje.

Rynek finansowy w awangardzie

Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, wskazuje, że pandemia bardzo mocno przyspieszyła procesy cyfryzacji, jednak nie była w tym zakresie przełomem na rynku finansowym.

– Ten proces trwa już od wielu lat. Z założenia rynek finansowy musi być niezawodny, na rynkach finansowanych transakcje muszą się odbywać od razu. Każde opóźnienie naraża nas na skargi ze strony inwestorów, trzeba zwracać pieniądze za ich straty – podkreśla Waldemar Markiewicz.



Jego zdaniem polskie domy maklerskie korzystają z tych samych technologii co na Zachodzie.