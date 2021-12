Nowe obostrzenia - czy rząd zdecyduje o nowej tarczy antykryzysowej?

Rząd wprowadza nowe obostrzenia w związku z COVID-19. Czy będą nowe tarcze osłonowe dla przedsiębiorców? Ministerstwo Rozwoju i Technologii podało, że dopiero pracuje nad rekompensatami. Problem że nie ma dużo czasu, już za kilka dni firmy zaczną tracić przychody.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Teatry, kina i ośrodki kultury – obostrzenia

Tarcza antykryzysowa

Jeśli chodzi o komunikację publiczną to od 15 grudnia maksymalne obłożenie będzie wynosiło 75 proc., do tej pory było to nie więcej niż 100 proc.Do połowy grudnia wszystkie instytucje kulturalne i rozrywkowe mogą funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym i maksymalnym obłożeniem do 50 proc. Po tej dacie w przypadku kin obowiązuje wspomniany już limit 30 proc. obłożenia i możliwość niewliczania w niego osób po pełnej dawce szczepień.W przypadku teatrów, oper i filharmonii, o ile wydarzenia odbywają się na świeżym powietrzu – obowiązuje limit 50 proc. i zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami i słuchaczami. W imprezach może wciąż udział nie więcej niż 250 osób.Od 15 grudnia limit wynosi ponownie 30 proc. Ta sama zasada dotyczy wydarzeń w pomieszczeniach. Jeśli chodzi o uroczystości religijne – tu również będzie funkcjonował wspomniany limit.Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia od połowy grudnia zostaną zamknięta z wyjątkiem nocy sylwestrowej, kiedy będzie obowiązywał limit 100 osób.Jak dotąd podano informację o pracy nad tarczą antykryzysową wyłącznie w kontekście dyskotek i klubów, gdzie będzie obowiązywał całkowity lockdown. W tym zakresie minister spotka się z przedstawicielami branży. Wśród zapowiedzi znalazło się zapewnienie o postojowym czy o zwolnieniu ze składek ZUS."Już wiadomo, że w pomoc z tarczy branżowej zostaną dodatkowo włączeni przedsiębiorcy prowadzący działalność określoną kodem 55.20.Z" – powiedziała PAP Olga SemeniukWspomniany kod dotyczy obiektów noclegowych, turystycznych i miejsc krótkotrwałego pobytu. Jeśli chodzi o dyskoteki i kluby publiczne, Olga Semeniuk podała w rozmowie z Radiem Maryja, że będą to trzy kody PKD – nie wiadomo jeszcze, które to będą dokładnie.