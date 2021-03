Nowe obostrzenia w związku z COVID-19. Spore zmiany w handlu

Stawką naszych działań jest ratowanie życia naszych obywateli, dlatego ograniczenie mobilności i swobód gospodarczych jest konieczne - powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że każdego dnia pod respiratorami przebywa ponad 2 tys. pacjentów. Od 27 marca obowiązywać będę nowe obostrzenia. Dotkną m.in. handlu i usług.

Wielkanoc tylko wśród najbliższych

"Jedna osoba na 20 m2, ale - oczywiście - przy tych wszystkich dodatkowych zasadach, które należy zachowywać, czyli odstęp 1,5 m, zakładanie maseczki i stosowanie tego naszego podstawowego zabezpieczenia" - podkreślił NiedzielskiJak dodał, otwarte pozostaną placówki handlowe i pocztowe, ale zaostrzony zostanie limit klientów, którzy mogą w jednym momencie przebywać na ich terenie. "Do tej pory obowiązywał taki normatyw: jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a w tej chwili wprowadzany jest normatyw, który będzie obowiązywał w sklepach o powierzchni powyżej 100 m kw. - 1 osoba na 20 m kw." - powiedział Niedzielski.Ponadto szef MZ przekazał, że od soboty zamknięte zostaną też salony fryzjerskie i salony urody. "Do 9 kwietnia zostają te miejsca zamknięte. Po 9 kwietnia będzie ewentualnie nowa regulacja" - oświadczył.Minister poinformował na czwartkowej konferencji prasowej, że od 27 marca do 9 kwietnia zamknięte będą żłobki i przedszkola. "Wprowadzamy jeden wyjątek. Dotyczy on dzieci medyków i służb mundurowych - żołnierzy, policji, funkcjonariuszy straży pożarnej i personelu medycznego, dla których opieka nad dziećmi ma zostać zapewniona, aby nie odciągać ich od pracy w szpitalach" - powiedział Niedzielski.Minister zdrowia podkreślił, że to sytuacja epidemiczna i wydolność służby zdrowia stoją u podstaw decyzji zaostrzającej obostrzenia. "Jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką 'co można otworzyć', którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia i staraliśmy się takie kroki wykonywać" - dodał.O spędzenie Wielkanocy w kręgu najbliższej rodziny zaapelował w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Podkreślał przewagę państwowej służby zdrowia nad prywatną w walce z epidemią COVID-19.Morawiecki wyraził przekonanie, że dzięki szczepieniom w ciągu kilku miesięcy poprawi się sytuacja zdrowotna i gospodarcza."Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny" - powiedział premier na wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia. "To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień" - dodał.Przypomniał, że do Polski ma zostać dostarczonych ponad 7 mln dawek szczepionek, "a dzięki temu będziemy mogli uzyskiwać coraz to wyższą odporność zbiorową"."Walczymy o zdrowie i życie obywateli, walczymy o miejsca pracy Polaków, o życie codzienne, i także walczymy o to, żeby program szczepień był prowadzony jak najszybciej, i dlatego moje interwencje na forum europejskim zdarzają się bardzo często" - powiedział."Przypomnijmy sobie jeszcze raz, co opozycja w sytuacji służby zdrowia proponowała - komercjalizację. A czy służba prywatna dzisiaj - wobec której mam najwyższy szacunek oczywiście także - ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i właśnie zamieniane na (szpitale) dla pacjentów leczonych na COVID-19? Otóż nie, tylko państwo w takich najtrudniejszych chwilach próby musiało rzucić i rzuciło wszystkie swoje siły i środki, wszystkie swoje rezerwy i odwody po to, żeby uratować jak najwięcej Polaków; po to żeby ratować zdrowie Polaków, życie Polaków, ale jednocześnie też ratować miejsca pracy, ratować gospodarkę" - mówił Morawiecki."Mam nadzieję, że w najbliższych paru miesiącach te już naprawdę lepsze czasy rzeczywiście do nas zawitają na skutek sprawnie prowadzonego procesu szczepienia" - oświadczył.Ministerstwo Zdrowia odnotowało w czwartek kolejny rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem: badania potwierdziły 34 tys. 151 nowych przypadków, zmarło 520 chorych. W ciągu roku w Polsce potwierdzono zakażenie u ponad 2 mln osób, ponad 50 tys. zmarło.