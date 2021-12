KNF ostrzega przed podejrzanymi firmami finansowymi

Na listę ostrzeżeń publicznych KNF w środę zostały wpisane nowe podmioty – poinformował nadzór w komunikacie.

Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w środowym komunikacie, na listę ostrzeżeń publicznych została wpisany Horizon Group Consulting, który prowadzi działalność pod stroną horizongroupconsulting.

- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - podano w środowym komunikacie KNF.



Nadzór poinformował także o wpisanie na listę ostrzeżeń publicznych Asset Group, podmiotu posługującego się stronami internetowymi z nazwą assetgroup w adresie za pośrednictwem podmiotu Widdershins Group Ltd.



Kolejny podmiot wpisany na listę ostrzeżeń to Finlay, działający pod nazwą handlową Finlay lub Finlay Capital, posługujący się stronami internetowymi z nazwą finlay w adresie, i również prowadzący działalność za pośrednictwem Widdershins Group Ltd.



Następny podmiot wpisany na listę KNF to Galaxy Trade, prowadzący działalność za pośrednictwem platform inwestycyjnych galaxytrade i koleds.capitalmowertor.site.



- Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - stwierdzono w komunikacie KNF.

Kolejne podmioty, wpisane w środę na listę ostrzeżeń publicznych, to IGM Holdings - prowadzący działalność pod stroną igmholdings, Cento GX - prowadzący działalność pod stroną centogx, Fx Point - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną fxpoint, 24Trading - za pośrednictwem którego usługi świadczyły podmioty posługujące się nazwami Grey Matter Enterprise Ltd, prowadzący działalność pod stroną 24trading, BTC Capital Group - prowadzący działalność pod stroną btccapitalgroup, Everest Markets - prowadzący działalność pod stroną everestmarkets, York BTC - prowadzący działalność pod stroną yorkbtc, York PRO - prowadzący działalność pod stroną yorkpro, Astra Horizon - prowadzący działalność pod stroną astrahorizon, Fino Markets - prowadzący działalność pod stroną finomarkets oraz Quantum Market - prowadzący działalność pod stroną quantummarket



- Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - wyjaśniono w komunikacie KNF.

