Wrocław - Olsztyn to połączenie, które znalazło się w nowej ofercie wrocławskiego portu lotniczego. Podróż z Dolnego Śląska na Warmię i Mazury potrwa niewiele ponad godzinę, a trasę obsługiwać będą linie lotnicze Ryanair.

Do Olsztyna można lecieć dwa razy w tygodniu: w poniedziałki o godz. 11.55 i piątki o 17.35. W te same dni tygodnia turyści mogą podróżować także w odwrotnym kierunku: w poniedziałek o 13.25 i w piątek o godz. 19.05.

W komunikacie przesłanym PAP przez służby prasowe marszałka woj. dolnośląskiego podkreślono, że nowe połączenie lotnicze z Wrocławia do Olsztyna "to dobra wiadomość dla miłośników wypoczynku nad jeziorami i fanów żeglarstwa, a także mieszkańców Warmii i Mazur, którzy chcieliby odwiedzić Wrocław i cały Dolny Śląsk". Dodano, że do tej pory podróż samochodem na Mazury zajmowała nawet pół dnia. "Teraz możliwość krótkiego lotu ma zachęcić turystów do podróży w obu kierunkach" - wskazano.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl