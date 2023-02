Nowe przepisy to cios w myjnie samochodowe. Upadnie wiele firm

Od 1 lutego 2023 r. myjnie samochodowe muszą mieć zainstalowane kasy fiskalne na urządzeniach wrzutowych do mycia, czyszczenia samochodów i innych zabiegów obsługiwanych przez klienta. Mimo że wprowadzenie tego obowiązku było przekładane kilkukrotnie, myjnie nadal nie są gotowe.

Według Stowarzyszenia Myjnie Polskie tylko w 3,5 tys. stanowisk zainstalowano kasy fiskalne, podczas gdy powinno ich być ponad 25 tys.

Właściciele myjni niemal powszechnie wystąpili do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie obowiązku posiadania kas.

Problem leży nie tylko po stronie przedsiębiorców, ale i dostępności urządzeń rejestrujących, ponieważ póki co tylko jedna firma spełnia wymogi określone przepisami.

1 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia ministra finansów z 22 grudnia 2021 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, nakładające na myjnie samochodowe obowiązek posiadania kas fiskalnych na wszystkich urządzeniach, które są obsługiwane przez klientów. W szczególności chodzi tu o mycie, czyszczenie samochodów i podobne usługi (określone w PKWiU 45.20.30.0), wykonywane przy użyciu urządzeń, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach bądź innej formie (bezgotówkowej).

Obowiązek posiadania kas fiskalnych na stanowiskach do mycia i odkurzania aut był wielokrotnie przekładany

Jest to obowiązek, od którego nie przewiduje się wyłączeń. Jedynym, o jakim można by tu mówić, jest przekładana przez Ministerstwo Finansów data jego wprowadzenia - najpierw na 1 lipca 2022 r., podczas gdy pozostałe przepisy zaczęły obowiązywać 1 stycznia 2022 r., a następnie 1 października 2022 r., który to termin MF przesunęło potem na 1 lutego 2023 r. Mimo iż jeszcze we wrześniu rozważana była również data 1 kwietnia 2023 r., lutowy termin stał się ostateczny. A szkoda, bo - jak się okazuje - przedsiębiorcy prowadzący myjnie samochodowe i z tym terminem sobie nie poradzili.

Według danych Stowarzyszenia Myjnie Polskie na dzień 31 stycznia myjnie kupiły zaledwie 12,5 tys. urządzeń rejestrujących, z czego tylko 3,5 tys. zostało wpiętych do systemu, podczas gdy - jak podkreśla Robert Nowak, prezes stowarzyszenia i współwłaściciel spółki Czysto.Pl - według ostrożnych szacunków takich kas powinno być co najmniej 25 tys.

Jak sobie zatem myjnie radzą? Albo nadal oferują swoje usługi, naruszając prawo, albo przestały działać, albo też korzystają z indywidualnego odroczenia obowiązku, co wydaje się obecnie najbardziej prawdopodobne.

Trudno powiedzieć, ilu przedsiębiorców wystąpiło o takie odroczenie, ale jest ich wielu. Co więcej, naczelnicy urzędów skarbowych się na to zgadzają. Powód? Istotny brak w zakresie dostępności kas fiskalnych, które można wykorzystywać w myjniach.

Dotychczas na rynku jest tylko jeden producent - firma Novitus, której kasy uzyskały homologację. Niestety, cena tego urządzenia odstrasza przedsiębiorców.

Według różnych informacji zebranych z rynku ta kasa to wydatek blisko 2 tys. zł netto wraz z instalacją, a - jak już wspomniano - ma się ona znaleźć na każdym stanowisku.

- Przeciętnie nasza myjnia ma 6 stanowisk i 4 odkurzacze. Na każdym z tych stanowisk trzeba zamontować kasę, czyli mamy 10 kas na jedną myjnię - w sumie ok. 25 tys. zł. Do tego dodatkowo po ok. 500 zł za założenie takiej kasy oraz stała miesięczna opłata abonamentowa w wysokości 45 zł, której życzy sobie jedyny w kraju producent, jakim jest Novitus. To są dodatkowe koszty, których wcześniej żadna fiskalizowana branża nie miała - wylicza Dariusz Roicki, prezes spółki Robo Wash, która prowadzi kilka myjni w Warszawie i w Koninie.

Ten koszt to jednak nie jedyny powód braku kas.

- Kasy Novitusa nie chcą współpracować z innymi urządzeniami, często się zawieszają, co powoduje wyłączenie myjni z użytkowania, ponieważ blokada kas powoduje blokadę myjni. Nie współpracują z kartami przedpłaconymi (prepaid), co prowadzi do podwójnej fiskalizacji. Ponadto przy temperaturze -5 stopni Celsjusza wyłączają się i nie pozwalają pracować myjni, która może pracować nawet przy temperaturze -10 stopni Celsjusza. Z tego powodu firma nie chce ich instalować. Czeka na alternatywę w postaci rozwiązań firmy Wirtualne Kasy Fiskalne (WKF) współpracującej z Nayax, gdzie jedna kasa centralna obsługuje wszystkie stanowiska myjni - wylicza.

Z tego też powodu spółka wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego o indywidualne odroczenie i je otrzymała - do 1 maja.

Z indywidualnego odroczenia obowiązku wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego korzysta również właściciel Myjni Błysk w Poznaniu.

- Zamontowałem tylko jedną kasę, na próbę, ponieważ szliśmy w kierunku rozwiązania firmy WKF, która ma oferować jedną centralną kasę połączoną końcówkami z poszczególnymi stanowiskami. Z myślą o nich zmienialiśmy terminale płatnicze na urządzenia Nayaxa. Głównie dlatego, że obawiamy się problemów z kasami montowanymi na stanowiskach myjących, bo tam panują bardzo trudne warunki i te kasy na pewno będą się psuły. Dlatego dostaliśmy odroczenie - wyjaśnia.

Zapowiada jednak, że jeśli WKF do końca kwietnia nie uzyskają tej homologacji, będzie montował Novitusy.

Szacuje, że w jego myjni, która posiada 4 stanowiska do mycia i odkurzacz, ten koszt nie powinien przekroczyć 10 tys. zł. Sama cena instalacji kas go nie przeraża, bo - jak twierdzi - przy ogólnych kosztach funkcjonowania myjni to kropla w morzu. Nie przewiduje również, by z tego powodu miał podnosić ceny.

- To musi uregulować rynek. Nie mogę jednoosobowo wprowadzić podwyżki, bo nikt do mnie nie przyjedzie - mówi. - Tu bardziej chodzi o to, że dla tych urządzeń nie ma alternatywy, Novitus jest monopolistą. Co więcej, my jako jedyne podmioty w Polsce będziemy płacić za te kasy abonament - 45 zł miesięcznie. To jest chore. Więc jak mam 5 kas, to będzie 250 zł plus prowizja od transakcji około 1 tys. zł. I ten abonament bardziej boli niż kasy - tłumaczy.

Podkreśla przy tym, że branża nie wzbrania się przed fiskalizacją, bo to unormuje rynek, ujednolici ceny i wyeliminuje nieuczciwą konkurencję.

- Dla nas jest bardzo ważne, żeby nie było tak, że bogata firma stosuje dumpingowe ceny, a druga nie może ich podnieść, chociaż koszty ma już bardzo wysokie - twierdzi.

Instalacja kas fiskalnych to proces złożony i wymagający

Jak podkreśla Janusz Królik, prezes spółki Czysto.pl z Krakowa, jest jeszcze kilka powodów, które sprawiły, że właścicielom myjni nie udało się sprostać nowym obowiązkom. Nie udało się to nawet tym, którzy teraz kupili kasy.

- Budujemy myjnie, sami mamy myjnię i jesteśmy jedną z największych firm zajmujących się montażem kas Novitusa, więc problem doskonale znamy. Wcześniej dotyczył on Novitusa, jedynego producenta kas z homologacją, a teraz wynika z tego, że w tak krótkim czasie nie da się zamontować tak dużej liczby kas. Nawet my, mając własną firmę serwisową, nie jesteśmy w stanie obsłużyć tych, którzy kupili u nas kasy, bo po pierwsze musielibyśmy do tego zatrudnić cały sztab ludzi, a po drugie każda myjnia to osobny problem - więc nie wszystko idzie tak ładnie, jakby ministerstwo chciało - mówi.

Podkreśla, że instalacja kas nie polega na ich fizycznym zamontowaniu, ale również na konfiguracji oprogramowania, bo te kasy muszą być na stałe połączone z Centralnym Repozytorium Kas, a to wymaga już czasu i specjalistów. Dlatego nawet ci właściciele myjni, którzy je kupili, mają teraz problem.

- W swojej myjni mamy już zamontowane kasy, ale wystąpiliśmy o odroczenie, bo żeby je uruchomić, potrzebujemy odpowiedniego oprogramowania, którego nie ma - wskazuje.

Ocenia, że ok. 30 proc. zamontowanych kas zamówionych w jego firmie już działa, ale pozostałe są w trakcie instalacji. Bo cały czas czegoś brakuje.

Fiskalizacja zweryfikuje rynek myjni samochodowych. Wiele firm upadnie, czego już są symptomy

Według Janusza Królika nie wszyscy właściciele myjni będą te kasy montować. Ci przedsiębiorcy, którzy liczyli na kolejne przedłużenie terminu przez MF i nie kupili kas, teraz wyłączają myjnie.

- Zazwyczaj są to obiekty o małych obrotach, które po COVID-19 i ostatnich podwyżkach cen prądu tak naprawdę dogorywały. Dla nich koszt nawet dwóch kas to gwóźdź do trumny. A teraz trzeba je montować nawet na odkurzaczach, gdzie często obrót roczny nie przekracza 2-3 tys. zł. Natomiast kasa z montażem to koszt prawie 2000 zł. Sam mam myjnię 4-stanowiskową z odkurzaczem, więc koszt samych kas to 8-9 tys. zł, montaż co najmniej 2 tys. i do tego 39 zł netto abonamentu od każdego stanowiska miesiąc w miesiąc - wylicza.

Podkreśla, że dzisiaj ci, którzy wiedzieli o nowym obowiązku, a nie zdecydowali się na zakup kas, mówią o ich zamykaniu.

- Wielu ma dylemat - fiskalizować myjnię czy ją sprzedać. Tym bardziej że w przypadku wielu z nich po 10-15 latach działalności właśnie teraz kończą się dzierżawy terenów. Jako firma serwisująca mamy mnóstwo ofert odkupienia myjni - wyjaśnia.

Nie zmienia to faktu, że w myjniach kas nie ma, chociaż działają. Trudno powiedzieć, które z nich otrzymały odroczenie, bo na pewno nie wszystkie, ponieważ wnioski były przez naczelników w sposób szczegółowy weryfikowane.

- My do fiskalizacji szykowaliśmy się od początku 2022 r. - dysponowaliśmy korespondencją z producentami urządzeń, wydaliśmy pieniądze na kasy i terminale, tylko dlatego naczelnik urzędu skarbowego przedłużył nam ten termin - wskazuje właściciel Myjni Błysk.

Te myjnie, które mimo braku kas i odroczenia nie wygasiły działalności, narażają się na to, że urząd skarbowy może nakazać zamknięcie myjni lub nałożyć karę sięgającą nawet 10 proc. przychodów ubiegłorocznych myjni.

Kasy Novitusa nie mają konkurencji i nie należy się jej spodziewać

Odnosząc się do przyczyn braku kas fiskalnych w myjniach samoobsługowych, Robert Nowak zwraca również uwagę na zimowe warunki pogodowe, które nie sprzyjają temu, żeby liczba kas w myjniach gwałtownie rosła.

- Te kasy montuje się na zewnątrz i w takiej temperaturze, jaka jest teraz, ciężko jest trzymać ludzi 8 godzin w pracy. W sierpniu, we wrześniu, a więc wtedy, kiedy dni były długie i ciepłe, wszyscy unikali tych kas, chociaż były one dostępne już od marca 2022 roku - stwierdza.

Wyjaśnia jednocześnie, że przyczyną ociągania się właścicieli myjni z kupowaniem kas Novitusa był chaos informacyjny, jaki spowodowała firma WKF, która zapowiedziała wprowadzenie na rynek urządzenia jednokasowego dla myjni, gdy tylko otrzyma homologację, mimo że nie może ono spełnić wymogów określonych w rozporządzeniu dla myjni samochodowych.

- Homologacja dotyczy kas fiskalnych online, jakich jest wiele, tylko że tych kas nie można zastosować w naszej branży. Kasa ma być zainstalowana na każdym urządzeniu, które przyjmuje bilon, czyli jak myjnia ma 4 stanowiska, to trzeba zamontować 4 kasy - wyjaśnia.

Dementuje przy tym kilka informacji, które dotyczą kas przeznaczonych dla myjni. Według niego:

kasy Novitusa w dłuższej perspektywie czasowej są najbardziej opłacalne. Mogą śmiało pracować w niskich temperaturach i są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Kwestia problemów z obsługą kart przedpłaconych już dawno została rozwiązana;

WKF nie ma szans na otrzymanie homologacji dla kasy wielostanowiskowej, bo przy obecnym stanie prawnym nie jest to możliwe. Każde stanowisko musi mieć osobną kasę. Poza tym to rozwiązanie ma istotną wadę - jeśli ktoś jakimś cudem zainstalowałby urządzenie jednokasowe w myjni, to w sytuacji awarii trzeba by zamknąć całą myjnię. Tego urządzenia bowiem nie da się po prostu wymienić. Trzeba je na nowo sfiskalizować;

na rynku będą dostępne kasy firmy ELZAB (z grupy Navitusa), która oferuje urządzenia zintegrowane z terminalem płatniczym, więc ta opcja nie bardzo nadaje się dla myjni, które mają już terminale. Stanowi jednak jakąś alternatywę dla Novitusa.

Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl